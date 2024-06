Incidente con la moto contro un camper, muore a 17 anni

(Adnkronos) - Una moto contro un camper, un 17enne perde la vita. Francesco Pau aveva solo 17 anni ed è morto sulla statale 125 in provincia di Nuoro nell'incidente avvenuto. Stava percorrendo con la sua moto nella zona di Capo Comino (Siniscola) quando in un incidente si è scontrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta.

Inutile ogni tentativo di salvare il giovanissimo, nonostante l'intervento di un'ambulanza medicalizzata e dell'elisoccorso. Francesco era il figlio di Lorenzo Pau, che nel 2001 era stato il sindaco più giovane d'Italia. Per dieci anni ha mantenuto la guida di Siniscola e ora siede tra i banchi dell'opposizione. In passato la moglie e la figlia di Lorenzo Pau erano sopravvissute a un grave incidente stradale mentre oggi non c'è stato niente da fare per Francesco.