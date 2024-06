Milano Pride, assessora Riva: "Milano città inclusiva dove ognuno può sentirsi a casa"

(Adnkronos) - “Per la città di Milano la Pride Week è una settimana importante che ci contraddistingue ormai da tanti anni. Siamo una città che vuole essere innanzitutto inclusiva, dove ognuno possa e debba sentirsi a casa. The District of Joy è un un palinsesto meraviglioso che dura tutta la settimana del Pride e questa sera è una sera di festa, di musica, di cultura tutta milanese e di alleanza tra pubblico e privato. Serravalle Designer Outlet ci ha aiutato a costruire questo palinsesto, che rientra nel più ampio palinsesto seguito dall’assessorato alla cultura ‘Milano è viva’ e questo evento è costruito gomito gomito con l’amministrazione”. Sono le parole di Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, a margine del live show parte della rassegna culturale diffusa firmata Serravalle Designer Outlet ‘The District of Joy’, in svolgimento dal 24 al 30 giugno a Milano in occasione della Pride Week.

L’iniziativa, che rafforza la connessione del centro del Gruppo McArthurGlen con la città di Milano, è parte del programma ‘Milano è Viva’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, e inserita nel palinsesto di iniziative del Milano Pride. Nella serata di mercoledì 26 giugno, il parco ha ospitato l’evento principale della manifestazione culturale diffusa dedicata alle tematiche dell’universo Lgbtqia+: un live show musicale di cui Loredana Berté è stata indiscussa protagonista.

"Siamo al Parco Ravizza - continua l’assessora - un luogo che l’amministrazione tiene a valorizzare. Qui, parliamo di inclusione con un evento di qualità. Siamo una città orgogliosa di poter accogliere tutti e di voler accogliere tutti e siamo ancora più felici di farlo con con Serravalle Designer Outlet, un grande alleato anche su un tema ormai fondamentale per la città di Milano, quello del turismo. Sono infatti tantissimi i turisti che, dopo aver visitato Milano, si recano poi anche a Serravalle. Siamo contenti di poter lavorare sul tema del turismo e dell’inclusione con un partner del genere”.