Milano Pride, Migani (Serravalle Designer Outlet): "District of Joy radicata nel tessuto urbano"

(Adnkronos) - "The District of Joy ha radici molto profonde all'interno del tessuto urbano milanese. Serravalle Designer Outlet, infatti, già dal 2022 ha deciso di investire nell'area di Parco Ravizza con un progetto di urbanismo tattico e di rigenerazione urbana su un'area di oltre 2000 metri quadri con un'opera di street art curata da Luca Font, opera che ci ha permesso anche di installare un'area di workout totalmente inclusiva. Nel 2023 è stata realizzata all'interno della stessa area del Parco Ravizza, una festa musicale davvero molto rilevante con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Milano Pride. A Valle del successo delle due iniziative arriva The district of joy nel 2024 che vuole avere, rispetto alle precedenti, un'ambizione ancora più ampia". Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet, descrive così ‘The district of joy’, la rassegna di eventi ed attività gratuite ideata e interamente prodotta da Serravalle Designer Outlet, a Milano dal 24 al 30 giugno, che si inserisce nel palinsesto di iniziative del Milano Pride.

The district of joy è parte del programma ‘Milano è Viva’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano. “Ci siamo dati come obiettivo quello di confermare la partnership con Milano Pride e ovviamente di avere il patrocinio del Comune di Milano, ma nello stesso tempo abbiamo allargato la platea e siamo riusciti a portare a bordo altri partner territoriali, quali Santeria, Arci Bellezza, il Museo e il Magazzini della Musica, Libreria Igea e l'Università Bocconi - fa sapere Migani - Insieme a questi partner abbiamo organizzato una rassegna che ha un comune denominatore, vale a dire la valorizzazione dell'inclusione, della libertà e della gentilezza”. Il palinsesto di District of Joy è veramente ricco: “Sono già state inaugurate due mostre fotografiche, una all'interno del Campus Bocconi e l'altra in Santeria, che saranno disponibili fino a domenica 30 giugno”, illustra il general manager di Serravalle Designer Outlet.

Nella serata di mercoledì 26 giugno, il parco ha ospitato l’evento principale della manifestazione culturale dedicata alle tematiche dell’universo LGBTQIA+: un live show musicale di cui Loredana Berté, da sempre vicina ai valori della comunità LGBTQIA+, è stata indiscussa protagonista. Sotto la conduzione del comico Daniele Gattano, si sono inoltre alternati un doppio DJ Set con Isa Diamond (Linoleum) e Santa Manu, il live set di MyDrama, il palco aperto di Milano Cantautori e Guernika, lo show di ballo della coreografa La B. Fujiko. “Nei prossimi giorni ci aspetteranno altri appuntamenti molto interessanti - avverte Migani - In particolar modo un talk che verrà organizzato in libreria Igea per venerdì 28 alle ore 18, intitolato Che cosa si aspetta la generazione Z dall'azienda?”, conclude.