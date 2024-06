Roma, lite finisce in sparatoria: ferito 45enne

(Adnkronos) - Un uomo di 45 anni è stato trovato ferito a entrambi i piedi da proiettili esplosi nella serata di mercoledì, a Roma, al culmine di una lite all’interno di un androne condominiale in via degli Alagno, in zona Portuense. All'arrivo dei poliziotti l’uomo era ancora a terra. Trasportato in ospedale in codice rosso, non è un pericolo di vita. Sul posto nessuna traccia dei bossoli, indagini in corso.