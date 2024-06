Sabato 6 luglio si torna a ballare “in spiaggia” a Marene con “Playa Marenita”

Playa Marenita torna come da tradizione il primo sabato di luglio e, dopo il successo della scorsa edizione, l’organizzazione anche quest'anno ha alzato ulteriormente l'asticella, portando ben due artisti di calibro internazionale.

I Main guest della serata saranno i VINAI, alla posizione #51 della classifica mondiale stilata da DJ MAG, a seguire avremmo l'onore di ospitare LUCA TESTA, in classifica alla 123esima posizione.

Oltre a loro suoneranno per noi ONESOLO, JUDICI, SIC e MADJ, con la certezza che faranno aumentare i battiti di ora in ora.

Tante novità vi attendono: oltre all'eccellente servizio bar, verrà presentata un area food completamente rinnovata.

La Consulta Giovani è onorata di poter presentare un evento di questo calibro, e afferma di avere un ottimo progetto futuro. Le idee messe in campo sono infatti molte e lungimiranti, e ciò che si vuole è arrivare a proporre un vero e proprio festival musicale, e la chiave di questo progetto saranno le nuove leve arrivate quest'anno.

Il neo Sindaco, Alberto Deninotti, commenta soddisfatto: «Voglio ringraziare a nome dell’ amministrazione comunale i ragazzi che hanno dedicato il loro tempo all’organizzazione di questa edizione. Artisti di altissimo livello arriveranno a Marene dando lustro al nostro paese. Un grazie a tutti gli sponsor, alle forza dell’ordine, agli stand e a tutti coloro che daranno il loro apporto a Playa Marenita».

Per partecipare è obbligatorio l’accreditamento, qui , e all’ingresso il personale controllerà che tutti i partecipanti abbiano provveduto all’accreditamento e che non portino con sé oggetti in vetro, lattina e plastica, oltreché nessun liquido. Tutti gli oggetti e i liquidi rinvenuti verranno trattenuti e non più restituiti. È obbligatorio presentarsi ai varchi con il documento d’identità.