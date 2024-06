Ucraina, Zelensky a Bruxelles: "Non vogliamo che guerra duri anni"

(Adnkronos) - In Ucraina "non abbiamo molto tempo, perché abbiamo molti feriti e morti sul campo di battaglia e tra i civili, non vogliamo che questa guerra duri anni. Per cui vogliamo preparare un piano da mettere sul tavolo in un secondo summit" dopo quello tenuto a Buergenstock, nella Svizzera centrale. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.