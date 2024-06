L’Automobile Club Cuneo ha premiato “pionieri” e “super pionieri” della guida della provincia di Cuneo

L’Automobile Club Cuneo ha premiato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno, ndr – in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi presso la sede di piazza Europa, i “pionieri” e “super pionieri” della guida, soci dell’Automobile Club Cuneo con un’età di almeno 90 anni, in possesso della patente di guida rispettivamente da minimo 60 anni e da oltre 70. In tutto sono stati premiati 19 automobilisti della provincia di Cuneo, tra i quali spicca Giuseppe Canavese, 101 anni di Cuneo, socio Aci e patentato da 68 anni.



A fare gli onori di casa è intervenuto il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli: “Voi tutti siete prova vivente che chi sa guidare e si comporta in modo corretto, seguendo le regole e mantenendosi in forma, è un valido testimone della sicurezza stradale. L’ACI svolge un ruolo fondamentale nella promozione della sicurezza stradale, lavorando su diversi fronti per rendere le strade più sicure per tutti gli utenti della strada. Anche nell’ultimo anno scolastico abbiamo promosso con i nostri corsi nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura della strada, andando nelle classi ad insegnare agli studenti, i futuri guidatori, le buone pratiche della guida sicura, affinché possano rivendicare i loro diritti tutte le volte che salgono in auto con noi adulti”.



A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione presieduta dal direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi e dal vice presidente Roberto Rolfo.



Tra i “super pionieri”, patentati da oltre 70 anni, sono stati premiati Adriana Cesano (di Cuneo), Mario Noero (di Cuneo), Rosa Maria Vacchetta (di Caraglio), Luciano Taricco (di Busca), Giuseppe Bessone (di Fossano), Giovanni Ravotti (di Mondovì), Marco Sobrero (di Alba).



Questi invece i “pionieri” della guida omaggiati dall’Aci: Giuseppe Canavese (di Cuneo), Maria Chiara (di Cuneo), Vittorio De Marchi (di Cuneo), Valentino Robbione (di Cuneo), Adriano Spada (di Cuneo), Luciano Tardivo (di Cuneo), Pierpaolo Rossi (di Borgo San Dalmazzo), Oddino Valsania (di Montà), Bartolomeo Savoldelli (di Fossano), Giovanni Raschieri (di Vicoforte), Giovanni Pautasso (di Racconigi), Mario Torchitti (di Racconigi).



Ad ogni socio è stata consegnata una pergamena ricordo dell’evento, la spilla celebrativa dell’Automobile Club Cuneo ed una penna personalizzata.