Moretta il sindaco Gianni Gatti inizia il secondo mandato: nuova giunta con Porello, confermati Bussi, Castagno e Serafino

Mercoledì sera, 26 giugno, si è insediato il Consiglio comunale di Moretta con il giuramento del sindaco Gianni Gatti, al suo secondo mandato, di fronte al pubblico che affollava la sala consiliare.

La seduta si è aperta con la surroga dei consiglieri dimissionari.

In maggioranza accanto alla vicesindaca Emanuela Bussi e ai consiglieri Michele Alesso, Silvia Allemandi, Sara Pansa e Pierangelo Raso, sono subentrati Franco Daniele, Delia Pena e Sauro Zannoni.

Per Bussi, Alesso, Allemandi, Raso, Daniele e Zannoni si tratta del secondo mandato accanto al sindaco riconfermato.

Tra le fila del gruppo di opposizione, il consigliere eletto Carlo Cortassa ha ceduto il posto a Gian Paolo Barbera, che siede in consiglio con Domenico Podio (candidato sindaco nella lista Morettesi per Moretta) assieme a Silvia Capello e Giulio Groppo (che resta a questo punto l’unico consigliere di opposizione che già sedeva nella precedente consiliatura).

Il sindaco Gatti ha poi presentato quella che sarà la sua squadra di Giunta.

Il ruolo di assessori sarà ricoperto da Andrea Castagno e Giuseppe Serafino (riconfermati assieme alla vicesindaca Bussi) oltre a Livio Porello, unica novità nella squadra di giunta, rispetto alla passata amministrazione.

Riguardo le deleghe alla vicesindaco Emanuela Bussi vanno Bilancio e Istruzione; Giuseppe Serafino Agricoltura e corsi d’acqua, Andrea Castagno, Ambiente, Politiche sociali e Biblioteca; Livio Porello Viabilità e Casa di Riposo.

Di competenza del sindaco Gianni Gatti le deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica e Manifestazioni.

Capogruppo di maggioranza Silva Allemandi, mentre per la minoranza è stato nominato Domenico Podio.

“Rinnovo la mia profonda gratitudine ai cittadini di Moretta per la fiducia riposta in noi – afferma nel suo discorso il sindaco Gatti. Il vostro sostegno ci motiva a lavorare con ancora maggiore impegno per il bene del nostro Comune.

Siamo da poco diventati città e questo ci riempie di orgoglio. Auspico una fattiva collaborazione con la minoranza”.