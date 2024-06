Fossano, c'è la Giunta: il sindaco Tallone ha nominato la squadra per i prossimi cinque anni. Prima volta di una donna come vice

"Numerose – prosegue il primo cittadino - saranno le sfide dei prossimi anni e la squadra è pronta a dare il massimo per il futuro della Comunità. Ringrazio anche i consiglieri che in consiglio sono pronti a sostenere e far crescere la città attraverso un quotidiano dialogo costruttivo. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono candidati nelle 7 liste che hanno sostenuto la mia candidatura a Sindaco ed hanno contribuito alla mia rielezione”.

Nel corso del primo Consiglio Comunale, in programma per domani, sabato 29 giugno, alle ore 10 presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja, avrà luogo la surroga dei consiglieri comunali cessati dall’incarico per via della nomina ad assessore (entreranno Angelo Lamberti per la Lista Dario Tallone Sindaco, Mario Tortone per Forza Italia, Luigi Campanella per Fratelli d’Italia mentre Matteo Blengino subentrerà a Luca Minozzi che per motivi personali ha rinunciato al seggio di Fossano in Azione).

A seguire i componenti della Giunta.