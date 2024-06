Tutti pronti per le barche di San Pietro questa notte?

Barca di San Pietro, ne avete mai sentito parlare? Si tratta di una tradizione diffusa principalmente nelle campagne che riguarda la notte tra il 28 e il 29 giugno, quando si celebra la festa di San Pietro e San Paolo, ed è per questo che è conosciuta come la barca o il veliero di San Pietro.

Come fare la barca di San Pietro

Formare la barca di San Pietro è facilissimo. La sera del 28 giugno è necessario riempire di acqua fredda una caraffa e versare delicatamente al suo interno l’albume di un uovo (e solo quello). La caraffa deve essere riposta all’aperto per tutta la notte, preferibilmente in giardino, sotto un albero o sul davanzale della finestra, in modo che entri in contatto con l’aria e con la rugiada dell’alba. La mattina del 29 giugno arriva il momento della verità: l’albume, immerso nell’acqua, si cristallizza e assume una forma filamentosa, di colore bianco trasparente, somigliante alle vele di una barca. Questa incredibile magia è dovuta all’attrazione della Luna e della rugiada notturna. Per il folklore popolare, invece, ciò sarebbe opera diretta dello spirito di San Pietro che, soffiando nella caraffa, avrebbe fatto assumere all’albume la forma simile all’imbarcazione con la quale l’apostolo, prima di diventare santo, andava a pescare.