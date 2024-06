Gp Austria 2024, torna la Sprint: orari e come vedere in tv

(Adnkronos) - Il Mondiale 2024 di Formula 1 affronta l'undicesimo appuntamento, il Gp dell'Austria in programma domenica 30 giugno al Red Bull Ring. Torna la gara sprint a vivacizzare il weekend - in diretta tv - e continua la caccia alla Red Bull di Max Verstappen, reduce dal trionfo nel Gp di Spagna e dominatore della stagione. L'olandese, campione del mondo e leader del Mondiale, cerca un'altra vittoria per compiere un ulteriore passo verso il quarto titolo iridato consecutivo e per consolidare il legame con la Red Bull, a cui ha promesso fedeltà anche per il 2025.

Ad inseguire la monoposto con le ali sarà soprattutto la McLaren, diventata seconda forza del circus grazie soprattutto alle prestazioni di Lando Norris. La Mercedes, con i primi squilli di Lewis Hamilton, si candida ad un nuovo weekend da protagonista dopo il podio di Barcellona. E poi c'è la Ferrari. La vittoria di Charles Leclerc a Montecarlo è stato l'ultimo sorriso prima di un periodo a dir poco opaco, con le rosse ridotte a comparse. A Barcellona, l'unico brivido è stato prodotto dalle scintille tra Leclerc e Carlos Sainz, protagonisti di un duello senza esclusione di colpi dopo un paio di giri. In Austria, l'obiettivo è tornare nel gruppo che conta.

Venerdì 28 giugno

12.30: Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1)

16.30: Qualifiche Sprint (diretta Sky Sport F1)

Sabato 29 giugno

12.00: Sprint Race (diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8)

16.00: Qualifiche (diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8)

Domenica 30 giugno

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno; differita TV8 alle 18).