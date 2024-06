Torna il caldo africano sull'Italia, oggi 15 città da bollino giallo

(Adnkronos) -

Torna il caldo africano sull'Italia. Oggi, venerdì 28 giugno, è previsto bollino giallo (livello di allerta 1) in 15 città delle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ma la situazione peggiorerà sensibilmente domani,sabato 29, quando ci saranno 17 capoluoghi da bollino arancione.

Le città più calde oggi saranno Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il livello di allerta 1 indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute".

Domani è prevista un'allerta di livello 2 ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Con il bollino arancione le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili piega il ministero della Salute. Bollino verde, cioè nessuna allerta per la salute, a Cagliari e Genova. Allerta gialla (livello 1) in tutte le altre città monitorate: Bari, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia.