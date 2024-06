Wimbledon, Sinner in salita: sorteggio tabellone maschile

(Adnkronos) - Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Wimbledon non riserva un trattamento di favore a Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 del mondo, sull'erba dell'All England Club va a caccia del quinto titolo stagionale. Il 22enne altoatesino, reduce dal trionfo a Halle, esordisce contro Yannick Hanfmann. Al secondo turno potrebbe trovare Matteo Berrettini in un derby estremamente insidioso sull'erba. Nell'eventuale terzo turno un altro avversario pericolosissimo sul green, l'olandese Tallon Griekspoor che già sull'erba di Halle si è rivelato un osso duro. Quindi eventualmente il bombardiere americano Ben Shelton negli ottavi e il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale. In semifinale si profila il nuovo duello con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il serbo Novak Djokovic è dall'altra parte del tabellone: la sfida con Nole andrebbe in scena solo in finale.

Jannik Sinner-Yannick Hanfmann (Ger)

Matteo Berrettini- Marton Fucsovics (Ung)

Mattia Bellucci-Ben Shelton (USA)

Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe (USA)

Lorenzo Sonego-Mariano Navone (Arg)

Fabio Fognini-Dominik Koepfer (Ger)

Luciano Darderi-Jan Choinski (GBR)

Lorenzo Musetti-Constant Lestienne (Fra)

Flavio Cobolli-Rinky Hijikata (Aus)

Luca Nardi-Tomas Martin Etcheverry (Arg)