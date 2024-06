Aeroitalia collegherà Cuneo con Bacau, in Romania, a partire dal 4 agosto

Aeroitalia, la compagnia aerea italiana più giovane ma in più rapida crescita, continua la sua espansione internazionale aggiungendo la nuova Torino-Cuneo (Piemonte, Italia) – Bacau (Moldavia, Romania).

La nuova rotta Torino Cuneo - Bacau sarà servita due volte a settimana – ogni mercoledì e domenica con aerei Boeing 737-800 dotati di 189 posti.

Il nuovo volo sarà inaugurato il 4 agosto ed è già in vendita con tariffe leader a partire da 19,99 euro tutto compreso a tratta.

“Siamo lieti di annunciare questo nuovo collegamento diretto tanto atteso e molto richiesto tra Cuneo e l’aeroporto di Bacau. Aeroitalia continua la sua espansione della rete Italia-Romania, diventando la più grande compagnia aerea sul mercato Bacau-Italia e fornendo ai nostri clienti piemontesi un servizio aereo ancora più conveniente che avvicina famiglie e imprese. Analogamente allo sviluppo delle nostre rotte Roma Fiumicino e Milan Bergamo, prevediamo di potenziare rapidamente il servizio aggiungendo più frequenze entro pochi mesi dall’inizio” – ha affermato Krassimir Tanev, Direttore Commerciale di Aeroitalia.

“Siamo lieti di annunciare il collegamento con Bacau, rotta storica del nostro aeroporto e molto richiesta dall’utenza locale” – aggiunge Anna Milanese, Vicepresidente Esecutivo dell’Aeroporto di Cuneo -. “Diamo il benvenuto ad Aeroitalia, il vettore italiano che sta ottenendo sempre più riconoscimenti per la sua attenzione ai passeggeri e per la sua capacità di connettere in maniera capillare le città italiane, oltre che di collegarci con l'estero. Questa collaborazione rappresenta per entrambi un’opportunità di crescita, ampliando l’offerta per i nostri passeggeri”.