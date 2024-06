Il Festival “Colline in musica” chiude con un ottimo bilancio: l’omaggio finale è dedicato a Mozart

Un viaggio suggestivo tra sonorità differenti e scenari mozzafiato ha caratterizzato l’edizione 2024 del Festival "Colline in musica", che ha saputo declinare il tema del tempo in mille forme, conquistando un pubblico sempre più ampio e appassionato. Diciotto concerti itineranti tra Langhe, Roero e Monferrato hanno offerto un'esperienza musicale unica, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico di un territorio accogliente e generoso.

Il Festival “Colline in musica” si prepara al rush finale in tre location davvero affascinanti: venerdì 28 giugno alle 18.30 nella chiesa Santissima Trinità di Bra, il 29 giugno alle 21 (al termine della gara degli Europei di Calcio Italia-Svizzera) nel castello di Grinzane Cavour e, per il gran finale, domenica 30 giugno alle 18.30, Palazzo Re Rebaudengo di Guarene.

A fare un primo bilancio pensa il direttore artistico Adrian Pinzaru: “Siamo soddisfatti dell’accoglienza, noto un pubblico molto affezionato che torna e che sicuramente ha capito e apprezzato l’essenza e le finalità del Festival. La rassegna si è allargata all’Alta Langa e al Monferrato, territori che aprono delle prospettive molto interessanti. L’intenzione in futuro è quella di dare organicità al programma e una platea ancora maggiore. Per quanto riguarda il weekend finale, il perno su cui girano le tre serate è Mozart, un compositore che ha segnato il tempo della musica in maniera universale. Il 28 e 30 giugno ci saranno due momenti che vedranno protagonisti i cd di Robert Schumann e Vittorio Montaldi attraverso le presentazioni di Valentina Messa e Claudio Pasceri”.

Il Festival “Colline in Musica” si è caratterizzato non solo per la sua valenza culturale, ma anche per la sua attenzione all’ambiente e la sua anima green, grazie alla collaborazione con la società Alba Mobility, che ha permesso agli artisti di usare le macchine elettriche per gli spostamenti. “Si è trattato di un connubio vincente, ma soprattutto di un modo per diminuire in maniera pratica l’inquinamento acustico e soprattutto le emissioni”, hanno spiegato gli organizzatori.

Per tutte le informazioni sul Festival “Colline in musica” e sul programma: www.roeroculturalevents.it.