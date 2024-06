Sabato 29 e domenica 30 giugno l’associazione Fai Entrare il Sole nelle Case di Riposo sarà sul sagrato delle chiese di San Rocco di Bernezzo e Bernezzo, per una raccolta fondi per l’acquisto di una sedia pesa persona del valore di mille e 500 euro per la casa di riposo Don Dalmasso di Bernezzo.

“Vi aspettiamo numerosi - dice il segretario dell’associazione Antonello Cravero -, perché basta poco per realizzare un grande progetto come questo”.