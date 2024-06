Bocce, campionati italiani giovanili: titolo tricolore per Rinaudo e Ferrero

Si sono assegnate nella valdostana Pont St Martin, le prime medaglie dei Campionati Italiani Giovanili ospitati dalla Bassa Valle Helvetia e affidati alla direzione dell'arbitro Luciano Fiandino con la supervisione di Bruno Costamagna.

Il titolo di combinato Under 12/15 è stato conquistato da Thomas Rinaudo della Valle Maira. L'atleta del club dronerese si è imposto in finale al genovese dell'Abg, Dylan Donati, con il punteggio di 24-22. Medaglie di bronzo per i due valdostani del Variney, Daniela De Francesch e Simone Alfonsi, sconfitti rispettivamente 18-14 da Donati e 19-18 da Rinaudo. 23 i partecipanti.

Nell'individuale Under 18 si è laureato campione Michele Ferrero della Biarese. Il portacolori della società demontese ha prevalso in finale per 13-11 nei confronti di Fabio Musso della Caragliese. Si sono fermati sul terzo gradino, Davide Bianchi della Valle Elvo, battuto 13-8 da Ferrero, e Jacopo Milazzo del Pontedassio, superato 13-4 da Musso.