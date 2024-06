Controlli su acconciatori ed estetisti a Cuneo: multe da 2.500 euro per due attività di corso IV Novembre

A seguito di recenti controlli effettuati presso attività di acconciatore ed estetista del capoluogo personale della Polizia di Stato, Squadra Amministrativa della Questura, ha rilevato irregolarità in capo a due esercizi in particolare, con emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.500 euro.

Nello specifico – come si evidenzia in una nota della Questura – gli operatori della Polizia di Stato appuravano che due attività commerciali con sedi ai civici 25 e 31 di corso IV Novembre venivano esercitate da persone prive del necessario attestato professionale.

Inoltre veniva accertato che all'interno delle stesse erano impiegati strumenti riutilizzabili come forbici e spazzole non sterilizzati né sanificati, con violazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cuneo n. 74 del 19 dicembre 2016.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati a verificare il rispetto delle vigenti normative in materia di Polizia Amministrativa.