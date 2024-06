Incidenti stradali nella notte ad Alba, Bagnolo Piemonte e Monasterolo di Savigliano

Danni materiali alle vetture e non solo, ma nessun ferito grave, fortunatamente, nel bilancio di tre incidenti stradali verificatisi nella notte, tra le ore 1.30 e le 2,30 di oggi, domenica 30 giugno, in altrettante zone della provincia.

Il primo in ordine di tempo è quello verificatosi in via Olmetto a Bagnolo Piemonte, dove un uomo alla guida di un’auto ne ha perso il controllo, così che questa è prima andata a sbattere contro alcuni bidoni della raccolta rifiuti, per poi sradicare un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente è stato affidato alle cure del 118 in condizioni che non sembravano destare particolare preoccupazione. Sul posto è intervenuta anche una squadra di Vigili del Fuoco arrivata dal Distaccamento Volontari di Barge.

Identico epilogo, col guidatore ferito ma in modo non grave, per il sinistro verificatosi una mezz’ora dopo lungo la tangenziale di Alba, Strada Provinciale 3 Bis, all’altezza del carcere. Qui, per ragioni in corso di accertamento una vettura è stata protagonista di un incidente autonomo, finendo per rovesciarsi sulla carreggiata, fortunatamente senza gravi condizioni per i passeggeri o per altre auto. I soccorsi sono stati prestati dal sanitari del servizio 118 e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino.

Un terzo incidente, intorno alle 2,30, è quello che ha richiesto soccorsi in via Scarnafigi a Monasterolo di Savigliano, dove la vettura guidata da una donna è finita fuori strada in modo autonomo. In questo caso, oltre al personale del servizio regionale 118, sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco da Saluzzo e dal Distaccamento Volontari di Savigliano.