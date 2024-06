Gli albesi Titans Six noni agli Europei di cheerleading

L'ICU European cheerleading championship era la gara dei grandi e i Titans Six vi hanno preso parte portando in pedana quanto di meglio sviluppato negli ultimi anni e onorando con orgoglio la rappresentanza del cheerleading italiano nella massima categoria.

Il nono punteggio sulle dieci contendenti ai cinque posti per la finale mente alla bontà del progresso tecnico del team albese, ma altrettanto è testimone della velocità di crescita delle nazioni più all'avanguardia.

E' stato un esercizio quasi perfetto quello presentato dal team di Alba Cheer, che si è presentato ed è uscito dalla pedana a testa alta, raccogliendo applausi e complimenti e concludendo con uno score, seppur basso nel valore assoluto, molto vicino a quello delle dirette rivali. Ancora un'altra storia quella per i primi posti di una contesa che ha visto i Titans Six confrontarsi con club storici provenienti da Norvegia, Finlandia, Germania, Svezia e Danimarca.

La competizione di ieri, sabato 29 giugno, ha chiuso definitivamente la stagione di Alba Cheer, che ora vivrà qualche settimana di pausa in attesa dei tryout previsti per il 21 luglio.

Sarà tempo di analisi e considerazioni relative a un'annata sportiva che ha visto i team Titans competere e spesso vincere in importanti competizioni internazionali, difendersi a testa alta in altre occasioni e certamente ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama dei club europei più rappresentativi.

"Put the Titans on the cheer map" sarà il motto della nuova stagione, la decima per il club albese: dopo questo Europeo la voglia di stare tra i grandi può solo aumentare.