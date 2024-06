Ultima domenica di giugno da trascorrere nella Granda con tanti appuntamenti

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo

Oggi, domenica 30 giugno, la gran fondo cicloamatoriale internazionale La Fausto Coppi partirà da piazza Galimberti a Cuneo con circa 2000 ciclisti da oltre 34 nazioni. I due celebri percorsi sono: Granfondo di 177 km e 4.125 metri di dislivello e Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello. Quest’anno si aggiunge un nuovo tracciato, il Fauniera Classic. Oggi, dopo la partenza ufficiale della maratona, ci sarà la partenza della tradizionale La Fausto Coppi Mangia e Pedala: 58 km circa alla scoperta del territorio. Con “Storie di campioni di un territorio” sarà possibile conoscere gli atleti cuneesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi. In occasione della Fausto Coppi, Fondazione CRC ha organizzato, anche per oggi alle 11.30 una visita guidata gratuita, della durata di un’ora, nel corso della quale si ripercorreranno alcune tappe dei Giochi Olimpici e Paralimpici e si scopriranno le storie dei campioni della provincia di Cuneo che hanno vissuto il sogno olimpico. Prenotazioni: https://www.eventbrite.it . Info: www.faustocoppi.net

A Sale San Giovanni appuntamento questo fine settimana con “Non solo erbe”.

Questa domenica, dalle 9 alle 19, ci sarà l’esposizione degli stand, in mattinata verrà inaugurata la fiera, a seguire un convegno e la premiazione VII Edizione premio "Davide e Golia". Alle 12 si potranno gustare panini ai "gusti antichi" e insalata di Enkir, dalle 15 sono in programma l’esibizione musica occitana, Truccabimbi e alle 19 aperitivi e street food. Anche in questo fine settimana, per accedere ai percorsi che attraversano le coltivazioni di lavanda e di altre erbe officinali, è previsto un piccolo contributo volontario di 2€ a persona che permetterà anche l'accesso alla visita guidata delle chiese rappresentative del borgo, Sant’Anastasia e la Pieve di San Giovanni, effettuate da professionisti. Info: www.turismosalesangiovanni.it/index.php/eventi-a-sale-san-giovanni e www.facebook.com/turismosalesangiovanni





Questo fine settimana storia, cultura e tradizione sono le protagoniste della terza edizione della Fiera del Grano rosso di Salmour. Una grande festa agricola ricca di eventi il cui filo conduttore è il Grano rosso, un’antica varietà di grano tenero che fu protagonista nella penisola italiana fino agli anni Trenta. Sono previsti stand gastronomici e di artigianato dei prodotti tipici locali, antichi mestieri, dimostrazione di trebbiatura d’epoca, degustazioni prodotti, laboratori, appuntamenti musicali e di moda, esposizione di moto e auto d'epoca. Durante la giornata si potrà sostare sotto gli alberi secolari del Parco. Sono in programma per i bambini laboratori e intrattenimento. Oggi alle 20 ci sarà la sfilata di moda nel parco, alle 22 si esibirà il gruppo “Divina in concerto” ad ingresso libero. Info e programma completo: www.granorossodisalmour.it





Lo Spazio Giovani di Lisio presenta la sua più collaudata festa, giunta ormai alla 18° edizione: Happy Lisio! Appuntamento oggi al Campo sportivo di Lisio, per fare festa tutti insieme. Questa domenica la festa inizierà dal pomeriggio, con il raduno di trattori a partire dalle 15, seguirà l'esibizione della scuola di danza "Doppie Punte" alle 18. Dalle 19 sono in programma intrattenimento e giochi per i più piccoli. Le cucine apriranno alle 19.30 e la serata di balli latini inizierà alle 21. Info: pagina Facebook Spazio Giovani di Lisio .





Questa domenica, 30 giugno, a partire dalle 10.00 presso l'Ecomuseo della Segale di Sant'Anna di Valdieri, torna la rassegna "Esperienze di gusto" con un nuovo imperdibile appuntamento. Una giornata all’Ecomuseo della Segale insieme alla Guida Parco, per scoprire storia, tradizioni e sapori della Valle Gesso. Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria.

Alle 10 accoglienza a Sant’Anna di Valdieri e incontro con la Guida Parco ed escursione sui sentieri dell'"Ecomuseo della Segale" alla scoperta dei tàit (borgate) di Sant'Anna. Alle 13 ci sarà il pranzo con menù del territorio presso Locanda Balma Meris e alle 15 si potrà visitare il Museo della Civiltà della Segale. Info: www.facebook.com/areeprotettealpimarittime e www.ecomuseosegale.it





Oggi a Scagnello ci sarà la Trifulbike, la pedalata non competitiva per celebrare la bici e il tartufo nero de.co. del paese. La giornata è aperta a principianti ed esperti con qualsiasi bici. Ritrovo per le iscrizionibvalle 9 in piazza Giovanni XXIII, alle 10 l’inizio della pedalata con accompagnatori cicloturistici della Regione per mtb ed ebike. Sarà presente un punto di ristoro lungo il percorso. Obbligatorio il casco. Il giro lungo è di 25 chilometri, quello corto di 10. Alle 12.30 ci sarà la premiazione del gruppo più numeroso e anche la premiazione a sorteggio. Dalle 13 ci sarà pranzo con piatti a base di tartufo nero. Alle 12 e alle 16 ci sarà l’esibizione del campione Alessandro Barbero con Cobra Team, alle 15 la gimcana in bici, alle 17 la caccia al tesoro in bici e alle 18 le premiazioni. Ci sarà anche il premio speciale alla bici più antica e originale.

Gradita la prenotazione. Info: pagina Facebook proloco Scagnello





La Proloco delle Frazioni di Mondovì presenta la Festa dei Santi Pietro e Paolo presso il campo sportivo dietro la chiesa della frazione Gratteria che si chiude oggi, 30 giugno, con la Santa Messa alle 9, il torneo a scala 40 alle 16 con simpatici e gustosi premi e la polentata dalle 20.

Info: www.facebook.com/IatMondovi





Alla Casa del Quartiere Donatello a Cuneo è in programma un fine settimana di festa. Oggi, domenica 30 giugno, appuntamento con “Periferie Danzanti” con la serata Swing e Lindy Hop dedicata agli anni '20 e '30. Cena alle 19 su prenotazione, dalle 20.30 balli swing e Lindy Hop.

Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/CasaQuartiereDonatello





Questo fine settimana il Baladin Open Garden di Piozzo si animerà con un dream team del fumetto internazionale con l’evento Foodmetti – Artisti delle tavole. Protagonisti saranno i fumetti, ma anche il cibo di qualità, accompagnato dalla birra viva. Un'occasione unica e imperdibile per conoscere e chiacchierare in un'atmosfera di festa con illustratori, scrittori, fumettisti, editori. Per l’occasione, lo chef Cristiano Tomei firmerà due hamburger speciali. A Teo Musso, fondatore e mastro birraio di Baladin, la scelta degli abbinamenti birrari perfetti. Si potranno acquistare le principali opere di tutti gli autori nel book shop. Gli autori saranno a disposizione per firmacopie e… sketch. La manifestazione sarà accompagnata dal Dj-set a tema fumetti e cartoni animati by Alessio “Islaz” Franzoso con incursioni del DJ Marsigliese.

Info e programma di oggi: www.facebook.com/baladinopengarden





A Cherasco torna l’appuntamento con l’antica festa popolare della Sibla Edizione 2024.

Sono due i giorni di festa, oggi, domenica 30 giugno, e lunedì 1° luglio. Questa domenica è in programma la Passeggiata Enogastronomica su prenotazione per le vie del centro e lunedì ci sarà il tradizionale picnic della Sibla in piazza Giovanni Paolo II. La passeggiata enogastronomica “Mangiuma” avrà luogo dalle 19.30 alle 21 con partenza dalla piazza del Comune e arrivo nella piazza della Sibla, dopo aver fatto alcune tappe per mangiare i diversi piatti proposti. Dalle 21.00 nella Piazza della Sibla il gruppo No Way beat ‘n’ Roll Band allieterà la serata con musica e spettacolo. Lunedì ci sarà il tradizionale PIC-NIC della Sibla (dalle 19.30 in piazza Giovanni Paolo II) con posti a sedere prenotati e assegnati e le penne della Sibla offerte a tutti i partecipanti. A seguire tutti a ballare e divertirsi con il Dj Set by TUTTAFUFFA. Per entrambe le serate in piazza della Sibla ci sarà il servizio bar. Info e menù della passeggiata: www.comune.cherasco.cn.it





A Roccabruna oggi, 30 giugno, è in programma “Camminando e Mangiando tra boschi e borgate”, la passeggiata enogastronomica tra le borgate roccabrunesi. Il ritrovo è fissato in piazza del Municipio. Sono previste tre partenze: alle 9.30, alle 10 alle 10.30. A tutti i partecipanti sarà offerto un gadget. In caso di maltempo, il ritrovo sarà alle 12.30 nel salone parrocchiale della “Sacra Famiglia” per il pranzo. Il menù itinerante consiste in: colazione a Borgata Corte, aperitivo lungo l’itinerario, antipasti a San Giovanni, pasta al forno in borgata Peduccio, secondo in Borgata Margaria, formaggio in borgata Erede ed all’arrivo davanti al Municipio dolce e caffè. Info: pagina Facebook Associazione-Turistica-Pro-Loco-Roccabruna e www.comune.roccabruna.cn.it .





Appuntamento a Montelupo Albese oggi, domenica 30 giugno, con "Da crota an crota sempe 'n piota", camminata enogastronomica su prenotazione tra i vigneti e i paesaggi di Montelupo.

La partenza sarà in Piazza Castello con l’aperitivo e poi, a seguire, si mangerà presso le cantine partecipanti. In ogni tappa si potranno completare i piatti con i vini dei produttori ospitanti e con un accompagnamento musicale, diverso in ogni azienda. Alla tappa n° 6, ovvero l'ultima, ci sarà la navetta (gratuita) che riporterà i partecipanti in piazza, dove la giornata terminerà con il dolce e la musica. Al termine della manifestazione verrà consegnata una bottiglia di vino dei produttori di Montelupo con etichetta ricordo. Info: www.facebook.com/proloco.montelupoalbese





Questa domenica a Bossolasco è in programma la festa patronale di San Giovanni Battista. Per tutto il giorno, nelle vie del centro storico, in piazza XX Settembre, nel viale Bruno adiacente a Corso P. Dellavalle, sono previsti il mercatino del contadino, dell’hobby e dell’artigianato, prodotti tipici locali, la possibilità di visitare la mostra fotografica di Pier Paolo Barbieri nella sala municipale, il pranzo: “N’ piat d’ raviore, n’ bicel d’vin, doe ciance an compania, cosa voti d’pi?”, su prenotazione, la possibilità di passeggiate teatrali nel Parco delle Rose. Alle 16.00 in Piazza XX Settembre ci sarà il concerto “Folli Emozioni” con la voce di: Barbara Uhl, basso e batteria Roberto Nordio e Manuel Nordio. Info: https://visitbossolasco.it/news/calendario-eventi/festa-patronale-di-san-giovanni-battista/2024-06-30-00-00





Musica e spettacoli



In questo ultimo fine settimana un caleidoscopio di spettacoli diversissimi affollerà il calendario della grande festa, organizzata ad Alba per il trentennale Burattinarte. Un autentico festival di teatro urbano, emozionante e diffuso, per coinvolgere il pubblico di ogni età e di ogni cultura. Sono in programma spettacoli itineranti, spettacoli da palco e spettacoli “alternativi”.

A chiudere gli spettacoli sul palco, oggi alle 21 ci sarà la compagnia Nasinsù con Crepi l’avarizia, uno spettacolo di burattini a guanto in baracca. Una commedia spassosa che farà riflettere sul fatto che la vera ricchezza non consiste nel possesso. Info e programma degli eventi: https://burattinarte.it e www.facebook.com/burattinarte





Questa domenica, 30 giugno, alle 16.30 nel Piazzale dell'Abbazia a Borgo San Dalmazzo, tributo al grande Fabrizio De Andrè, eseguito dal gruppo "Colore del vento". Il repertorio, unito a immagini, poesie e brani letterari, verterà su un tema affrontato in varie occasioni da Faber: gli ultimi, i diversi e i poveri. In caso di maltempo, il concerto avverrà nel salone del Museo dell'Abbazia.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/omaggio-a-fabrizio-de-andre





Appuntamento fino ad oggi, 30 giugno, con il Festival “Colline in musica”. Appuntamento alle 18.30, nel Palazzo Re Rebaudengo di Guarene con un programma musicale dedicato a Mozart, un compositore che ha segnato il tempo della musica in maniera universale. Ingresso gratuito.

Info: www.roeroculturalevents.it e www.facebook.com/roeroculturalevents





Oggi, domenica 30 giugno, alle 21.00, presso la sala polivalente di Frabosa Soprana, andrà in scena il primo appuntamento dell'edizione 2024 del Festival Contaminazioni di Estemporanea, con l'omaggio a Francesco Guccini "Canzoni delle osterie e di fuori porta", un piccolo romanzo ambientato tra la via Emilia e il West, dove le vicende comuni si uniscono in un mosaico epico.

Info: www.facebook.com/estemporanea.eu e www.estemporanea.eu/calendario





Alba jazz festival si svolgerà fino ad oggi, 30 giugno, nell’arena estiva del teatro Sociale per un’edizione ricca di eventi per regalare al pubblico una rassegna brillante che porterà giovani talenti di grande valore musicale nazionale e internazionale. Il festival si chiude alle 21.00 con Jeremy Pelt, uno dei trombettisti più acclamati del momento. Il disco che presenta ad Alba, con il suo quintetto, si intitola Tomorrow's Another Day, un jazz sperimentale, coinvolgente, energico e ipnotico. I suoi musicisti: Jalen Baker al vibrafono, Misha Mendelenko alla chitarra, Leighton Harrell al basso e Jared Spears alla batteria.

Info: www.albajazz.com e www.facebook.com/albajazzfestival

Oggi, 30 giugno, dalle 16 al campo sportivo del Bosco di Busca è in programma l’evento musicale benefico, organizzato dall'associazione Voglia di Crescere o.d.v., Inedito in concerto con omaggio a Laura Pausini, con ingresso a offerta e su prenotazione. Il ricavato delle donazioni verrà devoluto al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (TIN) e contribuiranno all'acquisto di una RETCAM, strumentazione indispensabile per la diagnosi precoce della retinopatia nei bambini nati prematuri. Info: www.facebook.com/vogliadicrescere.onlus.fanpage





A Cuneo questa domenica alle 17.30, ai Giardini Carolina Invernizio, la Compagnia Teatrale Mattioli porterà in scena "La battaglia di Emma". Un viaggio per bambini nel mondo del conflitto, affinché in futuro siano in grado di utilizzare lo strumento della pace. Emma, una cuoca provetta, impastatrice votata a render benessere ai palati e non solo, si ribella fermamente a ciò che per lei è contro natura, a ciò che non ha senso nell'esistenza degli uomini, a ciò che di più codardo non c'è: la guerra. Emma è una testimone irridente e passionale, capace anche di fare, delle follie e della stupidità umana, una storia divertente che arriva, proprio perché ben cucinata… alle corde della pancia! Età consigliata dai 4 anni, biglietto Unico euro 4,00, gratuito sotto i tre anni

I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. Info: www.compagniamattioli.com/event/la-battaglia-di-emma-20





Questa sera alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna di Valdieri si terrà il concerto spirituale “Il Cantico dei Cantici”, ospite della serata il coro del “Progetto Palestrina”.

Il programma prevede l’esecuzione di alcuni brani del Cantico dei Cantici scelti tra i 29 mottetti a cinque voci, e mottetti a quattro voci dal secondo libro composti da Palestrina alla fine del 500’.

Il concerto è a ingresso libero e organizzato dalla proloco e comitato festeggiamenti di Sant’Anna di Valdieri. Info: www.facebook.com/ProlocoSannaTermediValdieri





Lo Storymoving Festival 2024 sbarca a Castiglione Tinella con un concerto-spettacolo che andrà in scena questa domenica, 30 giugno, dalle 17.30 in piazza XX Settembre. Filo conduttore di questi appuntamenti itineranti è “Voci, Terra, Uomini”, storie del territorio e narrazioni che mettono al centro il rapporto dell’uomo con Madre Terra. Con l’occasione dell’apertura del Festival verrà assegnato il Premio Landscape Storymovers 2024 al prof. Piercarlo Grimaldi, amico e mentore degli Storymovers e del Teatro degli Acerbi. Seguirà “Fogli volanti”, concerto di canzone popolare con Alessia Porani e Ricky Avataneo, e brindisi di benvenuto offerto dal Consorzio dell’Asti e Moscato d’Asti. L’ingresso è gratuito. Info: https://comunecastiglionetinella.it





Iniziative culturali, castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare





Ad Ostana in questo fine settimana è in programma il “Premio Ostana: scritture in lingua madre”, appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce nel borgo occitano sotto al Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo per un festival della biodiversità linguistica. Il Premio torna per la sua XVI edizione fino ad oggi, domenica 30 giugno, nella borgata Miribrart. Il programma completo è disponibile sul sito www.premioostana.it . Gli incontri saranno a ingresso libero e gratuito, e il pubblico sarà invitato a interagire con gli autori in un clima di scambio e di convivéncia.





La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso di beni culturali: chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici che rappresentano le radici della nostra storia. Dal 2016 Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione ma anche di valorizzazione, con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi ma anche di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento delle comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica. È stato realizzato il volume Manifesta Bellezza che restituisce una rilettura in prospettiva degli interventi sostenuti. Per l’occasione della presentazione del testo è stato programmato un week-end di apertura straordinaria dei beni culturali selezionati all’interno del volume in quanto altamente rappresentativi del percorso di tutela, restauro e valorizzazione promosso in questi anni nella Granda. Info: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza

Domenica di festeggiamenti, nel museo di piazzetta dei Mondagli a Saluzzo, in occasione del 235° compleanno di Silvio Pellico, scrittore, poeta e patriota risorgimentale di origini saluzzesi. Alle 16 di oggi, 30 giugno, i musei di Saluzzo organizzano una speciale visita guidata nella Casa Museo, per raccontare e descrivere la vita e le opere dello scrittore, divenuto celebre in tutto il mondo per l’incarcerazione nella fortezza dello Spielberg, accusato di Carboneria, esperienza da cui nascerà l’opera “Le mie prigioni”, tradotta in moltissime lingue. Nato tra il 24 e il 25 giugno 1789 a Saluzzo, l’intellettuale Silvio Pellico è secondogenito del commerciante piemontese di origine salentina, Onorato Pellico, e della savoiarda Margherita Tournier: è proprio la madre a curare l’educazione di Silvio e dei quattro fratelli. Al termine del percorso guidato, domenica, ad attendere i partecipanti una golosa merenda preparata dal ristorante Casa Pellico. Info: https://visitsaluzzo.it/events





Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, aperti i castelli di Magliano Alfieri, di Roddi, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it





Oggi, domenica 30 giugno, l’Associazione Amici di Castelli Aperti organizza una passeggiata nel borgo di Saliceto per indagare la storia dei Templari e la loro presenza straordinaria nel Nord Ovest d'Italia e sulle Alpi Occidentali con particolare attenzione a quattro luoghi magici: l'Abbazia di Staffarda, cuore sdoppiato di Templari e Cistercensi, il castello della Manta "la Cappella Sistina cortese" ai piedi del Monviso, la Sacra di San Michele sospesa tra le nuvole e soprattutto Saliceto in Val Bormida, il paese che è la Rennes-le Chateau d'Italia dai molti misteri esoterici e alchemici.

A svelare i misteri di questo borgo dell'Alta Langa, sarà una guida d'eccezione: il professor Guido Araldo che ha al suo attivo numerosi libri, tra cui anche "Il Mistero di Saliceto. I templari e la loro presenza in Piemonte, Liguria, Savoia e Nizzardo" pubblicato nel 2011. Info e prenotazioni: www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-saliceto.html





Nei fine settimana, fino al 29 settembre, il Castello di Mombasiglio, apre al pubblico con una nuova formula di visita. L’edificio, situato nell’affascinante borgo storico, ospita al suo interno il Museo Generale Bonaparte. Il percorso museale consente di rileggere la storia locale in modo alternativo, attraverso gli occhi del noto pittore Giuseppe Pietro Bagetti che seguì la Prima Campagna d’Italia di Napoleone. La collezione include pregevoli uniformi, collezioni di soldatini in piombo, plastici di battaglie e una serie di quarantaquattro stampe tratte dagli altrettanti acquerelli del pittore torinese. La visita al Museo consente di esplorare le sale del Castello e di salire sulla sua torre per ammirare lo splendido panorama. Tariffe: Biglietto intero: euro 8; Biglietto ridotto: euro 6. Ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle D’Aosta. Info: https://kalata.it/esperienza/castello-di-mombasiglio-museo-generale-bonaparte





Al Museo Civico Mallé di Dronero è in corso fino al 7 luglio la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”. L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.

Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it





A Mondovì la chiesa di San Francesco Saverio detta Della Missione, realizzata nel Seicento dall’architetto e incisore Giovenale Boetto e impreziosita dalla decorazione pittorica del gesuita Andrea Pozzo (tra gli artisti prospettici più dotati e influenti del periodo barocco), riaprirà ufficial‐ mente da questo fine settimana. L’apertura sarà garantita il sabato (dalle ore 15 alle ore 19), la domenica e i giorni festivi (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19).

Info: www.facebook.com/IatMondovi





A Vicoforte è nato il progetto “Un Santuario da ascoltare”. Una proposta che potrà contare sul supporto della tecnologia, grazie all’audioguida appositamente realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata ACD di Mondovì. Oggi, domenica 30 giugno, l’Amministrazione del Santuario inaugurerà il percorso audio guidato. Il pomeriggio inizierà alle 18 con la Santa Messa presieduta dal rettore don Flavio Begliatti, in Basilica. Alle 19 i partecipanti si sposteranno presso l’Aula Bona di Casa Regina Montis Regalis per la presentazione dell’iniziativa. Dopo il saluto introduttivo del Rettore, la parola passerà ai relatori. Seguirà un’apericena conviviale presso il giardino di Casa Regina Montis Regalis. Alle 21 il percorso sarà inaugurato con una visita esclusiva in penombra e con l’audio in filodiffusione che con‐ sentirà a tutti i partecipanti di sperimentare la nuova esperienza. Il nuovo percorso audioguidato racconta la storia del complesso monumentale attraverso le voci di chi l’ha voluto, progettato, costruito e dipinto.





La cerimonia del Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto” si terrà oggi, domenica 30 giugno, alle 10 presso la Sala Incontri “R. Mucciarelli” della sede del Parco Marguareis in via Sant’Anna a Chiusa di Pesio. Il concorso si suddivide in sei sezioni: poesia in lingua italiana a tema libero, poesia in vernacolo, libro di narrativa, libro di poesia, racconti e novelle brevi e silloge – raccolta di dieci poesie. Vengono assegnati, inoltre, un “Premio speciale della critica” e un premio al “Vincitore assoluto”. La cerimonia di premiazione è aperta a tutti.

Info: gliartistidelgiorno@libero.it