Skiroll Coppa Italia NextPro: Emanuele Becchis davanti a tutti nella sprint di Cicagna

Questo fine settimana, la Coppa Italia di skiroll prosegue con il secondo weekend di gare: la sprint di sabato 29 giugno, ha visto Emanuele Becchis e Aurora Invernizzi primeggiare tra le categorie principali.

Gara valida come terza tappa della Coppa Italia di skiroll, e denominata IV^ Trofeo Val Fontanabuona, ospitata dalla splendida località di Santo Stefano D’Aveto Cicagna (GE) e organizzata dallo Sci Club Santo Stefano D’Aveto, sotto la guida del presidente Pietro Squeri.

Giornata di competizioni avvincenti con sorprese tra le categorie Giovani – Senior.

La tappa apre le danze con la velocità: la Sprint in tecnica libera è stata dominata nella categoria senior femminile, da Maria Invernizzi (CM Valsassina), quinta nella prima tappa a Samatorza, che trionfa brillantemente conquistando il primo posto in volata su Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime) Campionessa Italiana Mass start l’anno scorso, mentre Marianna Barbieri (Olimpic Lama) ha completato il podio al terzo posto. Elisabetta Bernardi (Valdobbiadene) e Chiara Agostinetto (Valdobbiadene) hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime), pluricampione in questa disciplina, ha confermato la sua supremazia sulla distanza breve nella categoria Giovani – Senior maschile, conquistando il primo posto su un ottimo Michele Valerio (Us Carisolo), seguiti da un brillante Francesco Becchis (Entracque Alpi Marittime) al terzo posto. Alessio Berlanda (Team Futura) e Alessandro Corradi (Valdobbiadene) hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.