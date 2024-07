Oggi il giorno del Tour de France in Langa e Roero: dalle 15 il passaggio ad Alba

Il Tour de France 2024 ha preso il via con una tappa storica, la Firenze-Rimini, segnando la prima partenza dalla terra italiana nei 120 anni di storia della competizione. Questa edizione speciale si concluderà a Nizza invece che sugli Champs-Élysées di Parigi.

Oggi, 1 luglio, la corsa attraverserà il Piemonte e la provincia di Cuneo con la terza tappa, la Piacenza-Torino, passando per le province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Con i suoi 231 km, questa sarà la tappa più lunga delle 21 previste in questo Tour de France.

Le località delle Langhe e del Roero che vedranno il passaggio dei ciclisti nel pomeriggio di lunedì includono Alba, Baldissero d’Alba, colle di Barbaresco, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Guarene, Neive, Piobesi d’Alba, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno e Treiso.

Dopo un primo passaggio a Santo Stefano Belbo, la carovana dei corridori farà il suo definitivo ingresso in provincia di Cuneo arrivando da Boglietto e Castagnole delle Lanze, toccherà quindi Neive, Barbaresco e località Tre Stelle per scendere ad Alba. Superato il ponte albertino si dirigerà al Mussotto e da lì verso Piobesi d'Alba e Corneliano, prima di salire a Sommariva Perno per poi dirigersi a Ceresole d'Alba e verso l'arrivo di Torino (a fondo pagina il Pdf con gli orari dei passaggi dell'intera tappa).

La partenza è prevista alle 12.15, l'arrivo tra le 17 e le 17.30. La seconda tappa sarà trasmessa in in tv in chiaro dalle 12 su Raisport Hd, dalle 14 passaggio su Rai Due. Lo streaming è disponibile su Raiplay. Per gli abbonati, diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn e Discovery Plus.

Il passaggio dei corridori ad Alba è previsto tra le 15.25 e le 15.49, a seconda della velocità media tenuta fino a quel momento. La carovana arriverà dalla SP3 del Comune di Treiso e attraverserà località Altavilla, viale Cherasca, piazza Monsignor Grassi, corso Michele Coppino, via Don Alberione, piazza Michele Ferrero, corso Italia, corso Fratelli Bandiera, corso Giacomo Matteotti, corso Torino, corso Canale, fino al civico 119.

In tali zone – ricorda il Comune – sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale dalle ore 12.25 fino alle ore 16.13 o comunque fino al passaggio dell’automezzo “fine gara”.

Lungo il suddetto percorso da viale Cherasca fino a corso Canale (area lato “Casa di Riposo Ottolenghi”) è istituito anche il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 16.13 di lunedì 1° luglio.

Un momento significativo sarà il passaggio nella zona di Montelupo Albese, paese natale di Matteo Sobrero, che correrà per la Red Bull Bora Hansgrohe. Per il 27enne, uno degli otto italiani in gara, questa sarà la prima partecipazione al Tour de France, aggiungendo un tocco personale ed emozionante a questa edizione storica della competizione.