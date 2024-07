Peveragno piange Antonella Martini, la fioraia di piazza Santa Maria

In lutto la comunità di Peveragno per l’improvvisa scomparsa di Antonella Martini.



La donna aveva 58 anni. Con il marito Maurizio Martini gestiva il conosciutissimo negozio “L’Erica fiori”, all’imboccatura di via Bartolomeo Prieri in piazza Santa Maria. Oltre al coniuge lascia Erica con Oscar, Francesco, il fratello Lino e la cognata Gabriella.



Il funerale si terrà oggi (lunedì 1° luglio) alle 15, nella chiesa “da Val”.