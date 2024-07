A Cuneo torna il "Cinema sotto le stelle" alla Pinetina

Ritorna nei venerdì di luglio “Cinema sotto le stelle”, rassegna cinematografica che l’Associazione MenteInPace propone in estate, dal 2011, presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Riberi.



Quattro film, per quattro serate da trascorrere insieme, che parlano di emarginazione e di riscatto, di incontro e di ascolto, di favole contemporanee e di ricerca del proprio posto nel mondo. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 con ingresso gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23.



La rassegna è parte del progetto “AttraversaMenti” che comprende laboratori di teatro, di cucina, uscite utili alla conoscenza del territorio: attività socializzanti dedicate a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo e finalizzate a rafforzarne autostima e autonomia per contribuire a migliorare la qualità di vita.



Il progetto è organizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S.S.Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Associazioni Amnesty International e Ariaperta, US Acli, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Primo film venerdì 5 luglio: “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Vinicio Marchionni, Liliana Bottone, Giacomo Ferrara.



Antonio, attore disoccupato e in crisi, accetta di condurre un laboratorio teatrale all’interno di un carcere. Molto dubbioso all’inizio, trova del talento in quegli improbabili attori e questo riaccende la sua passione. Decide così di mettere in scena Aspettando Godot e riesce a ottenere i permessi per rappresentare la pièce fuori dal carcere, in teatro. Giorno dopo giorno gli “attori” scopriranno il potere liberatorio dell’arte e troveranno scopo e speranza oltre l’attesa del fine pena.