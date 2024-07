Motociclismo - I piloti della Black Racing fanno bottino pieno a Misano Adriatico

Il ritorno in pista per la Coppa Italia Velocità, dopo l’ultimo round disputato al Mugello, è stato accompagnato da un clima ventilato ma torrido, che ha imperato sullo splendido tracciato romagnolo del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, dove la squadra cuneese, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, è scesa in pista con Elia Mengoni #12 nella Dunlop Cup 600, Fabio Pozzato #23 ed Alessandro Spaggiari #53 nella Pirelli Cup, con il rientro di Thomas Mattioli #3 nella RR Cup, dopo il recupero dall’infortunio alla mano occorsogli durante i test pre stagionali.

“Dopo tanti anni di duro lavoro, questo è stato un weekend capolavoro! - ha riferito raggiante il team manager Simone Barale -. Devo veramente ringraziare i ragazzi ed i piloti perché abbiamo e stiamo facendo un ottimo lavoro. Questo weekend è da incorniciare, perché al giro di boa del campionato stiamo dimostrando di essere molto competitivi su ogni circuito ed abbiamo rafforzato la leadership nel campionato Pirelli con Pozzato, con il secondo posto di Mengoni nella Dunlop”.

Le libere del venerdì sono servite per trovare il giusto assetto ed il feeling con le moto, provate, come del resto anche i piloti, dalle temperature proibitive, mentre al sabato le qualifiche hanno decretato un’ottima performance della squadra: Mengoni 4°, Pozzato 5°, Spaggiari 7° e Mattioli 8° sulla griglia di partenza delle rispettive categorie.

Con temperature elevatissime, che hanno messo a dura prova piloti, moto e squadre, le gare della domenica si sono aperte con la Pirelli Cup Riders 1000, dove il team di Roccavione ha centrato una storica doppietta. Dopo una gara dominata da Pozzato e battagliata fino all’ultimo da Spaggiari i due piloti della Black Racing sono saliti rispettivamente sul primo e sul secondo gradino del podio di giornata.

Subito dopo la pausa è stata la volta della RR Cup in cui Mattioli, al rientro dopo la frattura della mano riportata durante i test, ha dimostrato il pieno recupero con una gara in rimonta dalla tredicesima posizione alla settima, dopo una partenza non perfetta.

A chiudere la giornata di gare del team cuneese è stato chiamato Mengoni che, azzeccando un’ottima partenza nella Dunlop Cup Supersport, si è piazzato nel gruppo di testa, costruendo una gara ragionata fino alla bandiera a scacchi, che gli ha sorriso regalandogli la terza piazza.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine Srl, CTM Srl, Erre.gi Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, Marco Fiorini, Panetteria d’Angelo, D&B Automazioni Srl, MP Gamma Srl, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Galfer, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.