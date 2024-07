Boves: grande attesa per la festa di frazione Madonna dei Boschi

La frazione Madonna dei Boschi di Boves è in festa ad agosto con l’arrivo dei festeggiamenti annuali. A partire dalle ore 20,30 di venerdì 2 agosto con la processione per le vie della frazione in onore della Madonna della Neve.



Sabato 3 agosto, a partire dalle ore 20, si terrà l’attesissima Cena Campagnola nel salone e sotto il porticato del Santuario. Come ogni anno i volontari dell’associazione accoglieranno i partecipanti con un ricco menu a base di: affettati misti, insalata campagnola, polenta con salsiccia e spezzatino, tomino, dolce, pane e acqua (vino escluso).



Posti limitati su prenotazione presso la merceria “Maddalena” piazza dell’Olmo a Boves entro giovedì 1 agosto. Ancora una volta gli organizzatori chiedono ai partecipanti alla cena di portare posate e bicchieri in modo da ridurre al minimo i rifiuti.



Domenica 4 agosto alle ore 9.30 si terrà la santa Messa e, a seguire il rinfresco offerto dal comitato. Alle ore 18 santa messa.



Durante tutta la festa verrà allestita una mostra di composizioni di fiori freschi, secchi, ortaggi e verdure in ricordo di Claudia Macario che amava tanto realizzarle. Chi desiderasse partecipare con una composizione la può portare alla chiesa di Madonna dei Boschi sabato 3 agosto dalle ore 9 alle 12.