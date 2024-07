Museo diocesano di Cuneo: gli eventi del mese di luglio

Luglio è mese di grandi festeggiamenti e iniziative, con la processione della Madonna del Carmine, l'Illuminata, la festa di San Giacomo. Vi aspettiamo in museo per tante attività!

> 6 luglio 2024 | Sigilliamo la storia | laboratorio per famiglie con bambini 4 - 10 anni

In occasione del progetto MAB Museo - Archivio - Biblioteca 2024, la diocesi di Cuneo - Fossano propone per sabato 6 luglio alle ore 16, l’evento "Sigillare la storia”.

L’appuntamento è dedicato alle famiglie con bambini tra i 4 e i 10 anni, per sperimentare vita, passioni e lavoro degli amanuensi medievali. Non solo un laboratorio didattico dunque, ma un vero e proprio viaggio, partendo dalla pergamena di Castelmagno, che accompagnerà le famiglie in un mondo lontano e affascinante, con le sue regole e i suoi segreti. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli che porterà a Cuneo parte delle attività e delle proprie sperimentazioni didattiche. Le famiglie potranno così essere condotte nello scriptorium di un amanuense medievale per capire e giocare con le tecniche di scrittura del passato. Non solo, ogni famiglia avrà la possibilità di ricreare il proprio sigillo, per lasciare la propria firma nella storia.

6 luglio | ore 16.00 : Sigilliamo la storia > Via Amedeo Rossi, 28 | Vescovado nuovo | Attività gratuita per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni con la partecipazione di almeno un adulto

> 22 luglio 2024 | Presentazione del libro di Antonio Perrellis “Io e 1176 km da Torino ad Acri a piedi”

La presentazione si colloca nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giacomo promossi dalla omonima confraternita.

Compiere il cammino di Santiago è stata l'idea di Antonio, ma di una Santiago tutta propria, quella che porta da Torino, la città della sua vita attuale, alla nativa Acri, nel cuore della Calabria: 1176 km, un cammino solo suo, tale da appartenergli in un modo più profondo del consueto e con uno scopo ben preciso, aiutare il prossimo, lanciare un messaggio di solidarietà e un invito all'aiuto.

Sabato 22 luglio | ore 18.00: Presentazione del libro "Io e 1176 km da Torino ad Acri a piedi" > Museo diocesano, Contrada Mondovì | Attività gratuita, prenotazione consigliata

> 27 luglio 2024 | Ti stampo le montagne | laboratorio di stampa solare per bambini 5-11 anni

Grazie ad un’emulsione di sali di ferro, i fogli diventano sensibili alla luce del sole e permettono di imprimere come una fotografia i profili delle nostre quinte sceniche naturali: le montagne! Insieme, dopo la preparazione di supporti e negativi e dopo le fasi di sviluppo e fissaggio vedremo apparire le sagome più iconiche e inconfondibili delle nostre Alpi.

27 luglio | ore 16.00: Ti stampo le montagne > Museo diocesano, contrada Mondovì | Attività gratuita, prenotazione consigliata

> 27 luglio 2024 | Presentazione del filmato di Beppe Sala: “Il cammino di Shikoku: un pellegrino in Giappone”

Il pellegrinaggio sull’isola Shikoku è lungo circa 1200 km e porta alla scoperta dell’isola più rurale del Giappone. Giuseppe Sala decide di vivere la spiritualità di questo cammino indossando gli abiti tradizionali, come è abitudine per i pellegrini che vogliono vivere l’esperienza appieno. Camminando lungo gli 88 templi l’autore ripercorre le orme del monaco buddista Kukai, a cui è associata la via, e ci racconta aneddoti e curiosità sul Giappone e sulle sue tradizioni.

Sabato 27 luglio | ore 18.15: Presentazione del filmato di Beppe Sala: “Il cammino di Shikoku: un pellegrino in Giappone” > Museo diocesano, contrada Mondovì | Attività gratuita, prenotazione consigliata