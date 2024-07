Sabato 22 e domenica 23 giugno si è svolta a Ponte a Egola (PI) la 4a prova del campionato italiano di motocross Pro Prestige MX1 e MX2.

Il guerriero del Moto Club Ceva David Philippaerts sta riprendendo bene il ritmo gara: nella Elite MX1, ottiene il 4o tempo in qualifica, la domenica ottiene in entrambe le manche di gara la 7a posizione, in una pista resa al limite della praticabilità dal maltempo. Ottimo risultato, davanti a svariati piloti professionisti.