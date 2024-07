A Pianfei l'assemblea dei soci di Confagricoltura: al centro, il tema dell'Intelligenza Artificiale

Giovedì 4 luglio, a partire dalle 17, presso il ristorante “La Ruota” (strada Statale Monregalese, 5) di Pianfei avrà luogo l’assemblea annuale di Confagricoltura Cuneo, un’occasione di confronto e di amicizia per gli associati. Di particolare attualità il tema scelto per il dibattito pubblico, dal titolo “Intelligenza artificiale: una rivoluzione (anche) nel settore agricolo”, che proporrà una riflessione sulle potenzialità e sulle opportunità dell’Intelligenza Artificiale nel settore primario, guidata dal professor Massimo Giordani, innovation manager, presidente dell’AISM – Associazione Italiana Sviluppo Marketing e dell’associazione Narratori del gusto.



Per partecipare è possibile dare la propria adesione presso gli uffici di zona di Confagricoltura entro lunedì 1° luglio.



Per informazioni telefonare al numero 0171/692143 interno 7 o scrivere a eventi@confagricuneo.it. Il convegno è organizzato con il sostegno di Sedamyl.



“L’intelligenza artificiale (IA) già oggi, ma sempre di più in futuro, avrà un impatto considerevole su tutti i sistemi produttivi, anche sull’agricoltura, migliorando l’efficienza, la sostenibilità e la produttività del settore – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo - . Grazie all’analisi dei dati, ad esempio, si può ottimizzare l’uso delle risorse naturali come acqua o di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale. Inoltre, i sistemi di monitoraggio basati sull’IA possono fornire previsioni meteorologiche più accurate e rilevare precocemente malattie e infestazioni, permettendo interventi tempestivi e mirati. Come Confagricoltura siamo da sempre molto attenti agli sviluppi della tecnologia e alle innovazioni e con il nostro dibattito in assemblea vogliamo analizzare gli sviluppi futuri dell’applicazione dell’IA in agricoltura”.



Il programma del pomeriggio prevede, dopo i saluti istituzionali, la relazione di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, e gli interventi di Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, in video collegamento, e di Massimo Giordani. A seguire ci sarà la presentazione di HubFarm, piattaforma digitale che fornisce alle aziende strumenti e risorse per semplificare le attività, migliorare l’efficienza operativa e favorire l’agricoltura sostenibile, e del relativo progetto promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo che permetterà alle aziende agricole, nei prossimi mesi, di testarla. Sarà inoltre proiettato il trailer del docufilm “Verrà un’altra estate”, sulla transumanza della famiglia di allevatori Lando e saranno consegnati i riconoscimenti “Aratro d’Oro” e “Orgoglio Agricolo“.



L’evento si concluderà con una cena per gli associati, seguita da una serata danzante.