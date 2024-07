Idoneità alla raccolta dei tartufi: a settembre la sessione di esami per ilrilascio

La seconda sessione di esami anno 2024 per l’accertamento dell’idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi di richiedenti residenti nella provincia di Cuneo si terrà martedì 10 settembre 2024 a partire dalle ore 100 (mattino) e proseguirà nel pomeriggio al Centro Incontri della Provincia a Cuneo.



Per informazioni Provincia di Cuneo, Settore Tutela del Territorio (Ufficio Tartuficoltura) in corso Nizza, 21 a Cuneo telefono 0171 445315.