Torna il “Borgo di Sera” a colori: venerdì 5 luglio la serata gialla

È tutto pronto. Venerdì 5 luglio l'estate di Borgo San Dalmazzo si accende con il "Borgo di Sera" nella variante a colori.

Si parte con la serata gialla. “Riproponiamo la formula dei colori che tanto piace ai borgarini e a chi è venuto a trovarci nelle passate edizioni - spiega Fabrizio Massa, presidente Ente Fiera che fa un appello -: Vestiti anche tu di giallo e passa allo stand Ente Fiera Fredda per farti fotografare! Le foto finiranno sulla nostra pagina Facebook e la più votata vincerà un premio! Chi viene vestito di giallo inoltre riceverà un buono omaggio o un gadget della serata”.

Si proseguirà poi venerdì 12 luglio con la serata rosa, venerdì 19 luglio con quella verde e infine venerdì 26 luglio con la serata bianca.

“Borgo è una città bella e vivace – aggiungono la sindaca Roberta Robbione e l'assessore alle Manifestazioni Fabio Armando -. Abbiamo un patrimonio culturale ricchissimo. Le associazioni, insieme all'Ente Fiera, hanno mostrato la voglia di lavorare insieme e creato un strepitoso calendario di eventi per tutti che ci accompagnerà fino a settembre”.

Il centro storico sarà animato da musica ed eventi che accontentano davvero tutti i gusti con la partecipazione di tante associazioni del territorio.

In via Garibaldi l'esibizione di Aster Cheer, la musica de “Il Volo Fly” e il Ludobus per i bimbi.

In piazza IV Novembre balli occitani con “Li Destartavelà”

In piazza Martiri la musica di DJ Fabros Band, in via Marconi “D'Accordeon Trio” e al RistoBar40 gli Ethylics.

In piazza Liberazione moda in passerella con la sfilata Eclettica: moda ed arte si incontrano.

In via Roma la Cena con delitto e l'esibizione di Borgo Scacchi, mentre in vicolo Delfino ci saranno gli OriCuneo. Infine Canoe per bimbi in Via Bergia.

Un Borgo di Sera ‘24 è una manifestazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con la Consulta Giovani, grazie al sostegno di Fondazione CRC e ATL del Cuneese, e con il supporto di Fantino Pulizie, Paneco Ambiente, Garelli automobili, Bianco Vini.

Maggiori informazioni in arrivo sui nostri social e su Fierafredda.it