A Paesana prima seduta del Consiglio comunale "Vaudano bis"

Primo consiglio comunale a Paesana dell'amministrazione di Emanuele Vaudano rieletto per il secondo mandato consecutivo dopo la sua "prima volta" nel 2019.

Vaudano era unico candidato del paese della bassa valle Po, pertanto in Consiglio non vi è la minoranza come invece era presente nel quinquennio precedente.

Torna in giunta Marco Margaria riconfermato vicesindaco a cui sono state affidate le deleghe ai lavori pubblici, urbanistica, agricoltura e allevamento. Con lui anche l’assessore Serena Casale, che faceva già parte della precedente tornata amministrativa come consigliere a lei sono state assegnate le deleghe a istruzione, politiche sociali, artigianato, e commercio. Mentre il primo cittadino ha tenuto per sé: bilancio, personale, ambiente, turismo, sport e tempo libero.

Torna in a sedere i Consiglio anche Gianfilippo Chiri e i restanti membri della facenti parte della lista ‘Paesana per il Futuro' che sono tutti volti nuovi: Mauro Allio, Luca Bertorello, Roberto Carmignano, Matteo Costa, Silvia Cotti, Martina Perotti e Monica Vittone.

Dopo aver indossato la fascia tricolore Vaudano ha giurato sulla Costituzione augurando un buon inizio di mandato ai nuovi consiglieri.

A seguire la prima seduta del Consiglio comunale c’era anche una platea di paesanesi che il sindaco ha ringraziato per la fiducia dopo aver ricordato i punti salienti del programma elettorale.