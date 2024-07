Wimbledon, impresa Fognini: batte Ruud e va al terzo turno

(Adnkronos) - Impresa di Fabio Fognini oggi al secondo turno del torneo di Wimbledon. Il 37enne ligure, numero 94 del ranking, batte il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, per 6-4, 7-5, 6-7 (1-7), 6-3 in 3h17'. Fognini, avanti 5-2 nel terzo set, cede il servizio 2 volte e poi si sbriciola nel tie-break. Nel quarto set, però, riesce a riprendere in mano la sfida: break decisivo nell'ottavo game e chiusura al quarto match point. Fognini aspetta ora il vincente della sfida tra l'azzurro Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Sorpresa negativa dal doppio, con gli attesissimi Simone Bolelli e Andrea Vavassori fuori al primo turno. Gli azzurri, quinti favoriti del seeding, cedono alla doppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 22 minuti.