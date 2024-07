Alba attende l'inizio dei saldi il 6 luglio. "La stagione primavera-estate è stata difficile"

Partono sabato 6 luglio i saldi in tutta Italia, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (19 luglio). Per quanto riguarda Alba c'è molta attesa da parte degli esercenti.

"L'inizio della stagione primavera-estate 2024 è stato difficoltoso - dichiara Elena Giachino, responsabile della Segreteria Generale dell'Associazione Commercianti Albesi -con il caldo arrivato tardi che ha frenato il rinnovo del guardaroba, di solito programmato tra fine aprile e inizio maggio. I saldi in avvio rappresentano l'opportunità imperdibile, per i consumatori, di acquistare prodotti di moda e di qualità, potendo contare su un'ampia scelta grazie al fatto che i negozi sono particolarmente forniti. Sicuramente, la clientela potrà contare sulla professionalità e sulla cortesia dei nostri esercenti e sull'ambiente famigliare ed accogliente dei negozi di vicinato del territorio".

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.