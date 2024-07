I creativi del Made in Cuneo in via Roma per l'Illuminata

Sabato 6 luglio i creativi del Made in Cuneo invaderanno via Roma in occasione di Cuneo Illuminata.

La manifestazione organizzata dall' Associazione Comitato Cuneo Illuminata ospita anche quest'anno nella suggestiva via del centro storico l'handmade market a cura del Made di Cuneo, più di 50 espositori esporranno le loro idee e la loro creatività. L'evento inizierà dalle 16.00 e proseguirà fino alle 23.30.