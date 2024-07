Impianti sportivi in tempi record? Una garanzia di NovelloArch!

Le sfide delle coperture per impianti sportivi:

Le coperture di grandi impianti sportivi, come quelli in programma per le prossime Olimpiadi invernali, devono rispondere a molteplici esigenze:

Costruzione rapida: I tempi di realizzazione sono spesso strettissimi.

Qualità impeccabile: La struttura deve essere solida, sicura e durevole.

Prestazioni elevate: La copertura deve garantire isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco.

Ambiente complesso: Umidità, agenti chimici e carichi elevati mettono a dura prova i materiali.

Forza7: la risposta di NovelloArch

NovelloArch ha sviluppato Forza7, un pannello prefabbricato in legno brevettato, specifico per le coperture di impianti sportivi. Forza7 offre una soluzione completa a tutte le sfide sopracitate:

Rapidità di posa: I pannelli di grandi dimensioni (fino a 16 metri di lunghezza x 244 di larghezza) permettono una posa veloce e precisa della copertura.

Qualità certificata: Forza7 è in classe di servizio 3 (NTC2018), la più alta per la resistenza all'umidità, e garantisce resistenza al fuoco (B-s1,d0 oppure B-s2,d0) e abbattimento acustico.

Prestazioni eccellenti: La particolare stratigrafia del pannello assicura isolamento termico, ventilazione e ispezionabilità.

Durata nel tempo: I materiali utilizzati garantiscono resistenza a urti, agenti chimici e sollecitazioni esterne.

Sostenibilità: Il legno è una materia prima rinnovabile e la produzione di Forza7 è a basso impatto ambientale.

7 Vantaggi in 1:

Forza7 non è solo un pannello, è un sistema completo che offre 7 vantaggi concreti:

Rapidità di costruzione

Prestazioni elevate

Durata nel tempo

Bassa manutenzione

Ispezionabilità

Sostenibilità

Estetica

Forza7: la scelta vincente per il tuo impianto sportivo

Con Forza7, NovelloArch dimostra che costruire bene e a tempo di record è possibile. Forza7 è la soluzione ideale per la realizzazione di coperture performanti e durature per impianti sportivi di qualsiasi dimensione.

Per ulteriori informazioni visitare il Sito oppure chiamare al 335 8335805