Trump e la previsione: "Biden si ritira, ora c'è Kamala Harris" - Video

(Adnkronos) - Joe Biden "sta per ritirarsi, l'ho fatto fuori dalla corsa. Ora c'è Kamala (Harris, ndr). E' pessima, non vale niente. Ve la immaginate alle prese con Putin o con il presidente della Cina, un tipo davvero duro...". Donald Trump preannuncia il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca. L'ex presidente pubblica un video sul suo profilo social Truth.

La breve clip mostra Trump, in compagnia del figlio Barron, alla guida di un kart su un campo da golf. L'ex presidente distribuisce una sostanziosa mancia (da qui il messaggio ironico 'niente tasse sulle mance abbinato al post): Trump risponde alle domande di alcuni ammiratori e non sembra avere dubbi: Biden, dopo il disastroso dibattito televisivo della scorsa settimana, rinuncerà alla candidatura.