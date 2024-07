Con Meran si raccolgono erbe, costruisce un muro a secco, scopre il territorio, gustano i prodotti

Sabato 13 e domenica 14 luglio fine settimana ricco di iniziative al Centro Fondo Festiona (via Chiardola, 1) in Valle Stura, grazie alle proposte del progetto Meran-Manutenzione e recupero area naturalistica.

Sabato, alle 10, si inizia con la raccolta di erbe spontanee nel bosco accompagnati da un erborista professionista, con possibilità, a fine percorso, di pranzare al ristorante del Centro Fondo.

Sempre sabato, dalle ore 14.30 alle 18 e, in replica, domenica dalle 9 alle 12.30, gli esperti di Grandalpi condurranno una lezione teorico-pratica gratuita sulle tecniche di costruzione dei muretti a secco.

Domenica alle 16, invece, si terrà l’iniziativa gratuita dedicata alle famiglie “Il paese delle Meranviglie”, un orienteering game diffuso nel paese di Festiona. Infine, dalle 19.30 di domenica, il ristorante del Centro Fondo propone la “Grigliata d’estate A L’Ubac”. La prenotazione a tutte le proposte è obbligatoria: per aderire visitare la pagina del Centro Fondo Festiona su eventbrite.it; per prenotare il pranzo del sabato o la grigliata domenicale al ristorante del Centro Fondo, chiamare Daniele al numero 329/6990413, entro le 12 di mercoledì 10 luglio. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.festiona.it/meran.

“Non chiamiamole erbacce! Raccolta erbe spontanee” è il titolo del trekking accompagnati da un erborista professionista, per imparare a conoscere e raccogliere le erbe del bosco. Il ritrovo è alle 10 al Centro Fondo per un’attività di circa 2 ore e mezza, l’età minima suggerita è 8 anni. Si consiglia un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking e una borsa riutilizzabile per la raccolta. Per gustare i frutti della raccolta, è possibile pranzare presso il ristorante del Centro Fondo À L’Ubac, previa prenotazione.

L’iniziativa “Muretti a secco: dimostrazione pratica e didattica“, curata da Grandalpi – la Cooperativa Agroforestale delle Alpi del Mare, prevede una lezione teorico-pratica sulle tecniche di costruzione di questa forma di arte rurale legata alle tradizioni della Valle Stura. L’attività si svolgerà sabato, dalle 14.30 e, in replica, domenica, dalle 9, e affronterà i seguenti aspetti: le diverse tipologie e funzionalità, la preparazione alla costruzione, la scelta del materiale e la dimostrazione della posa. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe chiuse. L’iniziativa è riservata ai maggiori di 16 anni.

“Il paese delle Meranviglie” è un gioco-trekking diffuso su tutto il paese di Festiona, alla scoperta degli angoli naturali, della cultura e della storia di questo splendido posto, in compagnia della guida naturalistica. Durante il percorso i partecipanti si cimenteranno in prove da superare e indizi da collegare. L’attività è adatta a grandi e piccini. Il ritrovo è previsto domenica 14 luglio, alle 16, presso il Centro Fondo Festiona. Per maggiori informazioni, scrivere a centrofondo@festiona.it. Per partecipare alle iniziative è richiesto il tesseramento all’ASD al costo di 5 euro, da effettuare in loco presentandosi 20 minuti prima dell’inizio dell’attività o scrivendo a centrofondo@festiona.it e pagando il giorno stesso.

Infine, previa prenotazione, il Ristorante del Centro Fondo Festiona propone domenica 14 luglio, dalle 19.30, la “Grigliata d’estate A L’Ubac” al prezzo di 20 euro per gli adulti (antipasto, grigliata e crostata) e 10 euro per i minori di 10 anni (patatine, milanese e crostata), bevande escluse.

Il progetto Meran, Manutenzione e Recupero Area Naturalistica, è stato ideato dall’Asd Rucias Bianc di Festiona in rete con il Comune di Demonte, l’Unione Montana Valle Stura, la Squadra Aib e Protezione Civile di Demonte, l’Asd Valle Stura Sport, Sideralis Aps e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “Sportivi per Natura – Attività fisica e cultura green per la salute e il territorio”.