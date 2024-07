Concluso il primo anno di attività del progetto “A scuola di Snoezelen”

Con la fine dell’anno scolastico, si è conclusa la prima sperimentazione delle scuole nell’ambito del progetto “A scuola di Snoezelen”, promosso dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, con il contributo della Fondazione CRC. L’iniziativa ha previsto la messa a disposizione della stanza multisensoriale allestita presso i locali della RSA Mater Amabilis Centro di Cuneo, in corso Brunet, agli istituti scolastici che ne avevano manifestato l’interesse.

Tale spazio era stato allestito nel 2021, grazie a precedenti finanziamenti delle Fondazioni CRC e CRT, che avevano permesso l’acquisto di materiali e la formazione del personale. Si tratta di un ambiente multisensoriale, in cui sperimentare la metodologia Snoezelen attraverso luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni, per aumentare l’offerta di risposte a bisogni specifici di persone con disabilità intellettiva grave, affetti da malattia di Alzheimer o demenza, che rilevano problemi comportamentali tali da compromettere la qualità e la dignità di vita loro e dei loro familiari.

“A scuola di Snoezelen” ha quindi rappresentato un ulteriore passo avanti rispetto al percorso attivato, in quanto ha permesso l’apertura della stanza a percorsi su misura per le scuole, con specifiche attività rivolte a bambini e ragazzi con disabilità, disturbi dello spettro autistico e disturbi del comportamento. Nell’anno scolastico 2023-2024, 13 bambini dell’IC Viale Angeli, 25 dell’IC Borgo San Giuseppe e 25 ragazzi dell’IIS Virginio Donadio e dell’IIS Grandis di Cuneo hanno avuto accesso alla stanza, accompagnati dai loro insegnanti, che erano stati precedentemente formati grazie al percorso previsto dal progetto, finanziato dalla Fondazione CRC ed erogato dalla Cooperativa Insieme a Voi, partner tecnico del Consorzio. Ottimo il riscontro che insegnanti, bambini e famiglie hanno dato rispetto all’opportunità che è stata loro offerta.

“Progettando le esperienze in team, abbiamo potuto osservare i nostri ragazzi in un contesto diverso da quello scolastico, condividendo momenti di benessere e crescita – dichiarano gli insegnanti dell’Istituto Viale Angeli di Cuneo. La Stanza è un ambiente accogliente e ricco di spunti da sviluppare e portare nel lavoro quotidiano in classe”.

Il commento dell’Istituto di Borgo San Giuseppe: “il percorso ha permesso ai bambini di raggiungere un benessere psico-fisico e di vivere esperienze multi-sensoriali interessanti con il gruppo dei pari. L'attività è stata fondamentale per l'inclusione dei bambini con disabilità”.

"Uno spazio dove comunicare in diverse forme, sperimentando varie modalità percettive, attraverso una stimolazione multisensoriale controllata, commentano infine gli insegnanti dell’Istituto Virginio Donadio. È una stanza “magica”, che ha accolto e coccolato i ragazzi entusiasti e curiosi. Qui sono stati i protagonisti del loro apprendimento, rilassandosi, provando benessere e immedesimandosi ora al sole in riva al mare, ora nell’atmosfera natalizia, ora nel profumo dei fiori o immersi nei suoni ed odori del bosco. Questa esperienza ha permesso ai docenti accompagnatori di conoscere meglio gli allievi, di entrare in una relazione proficua e sensibile con loro in un contesto extra-scolastico, ricco di luci, suoni e… tanta magia!"

Non è finita qui: le scuole sopra indicate continueranno a lavorare con il Consorzio, per l’utilizzo settimanale della Stanza anche nel prossimo anno scolastico; inoltre la possibilità di usufruire dello spazio Snoezelen è aperta anche ad altri istituti scolastici che fossero interessati ad avvicinarsi a questa esperienza.

Per farlo è sufficiente contattare il Consorzio all’indirizzo e-mail progetti@csac-cn.it .