Lo sfogo di un cuneese disoccupato e malato: "Da giugno non ricevo il bonus dell'INPS a cui ho diritto"

Nel mese di giugno non ha percepito il bonus di 350 euro, l'unica sua entrata, essendo disoccupato e parzialmente invalido.

La situazione riguarda un nostro lettore di 56 anni, ma sicuramente non solo lui, visto che i pagamenti, stando a quanto gli ha risposto l'INPS di Cuneo, dipendono dalla Direzione Centrale a Roma e sono bloccati.

Questo bonus di 350 euro è previsto dal Supporto formazione lavoro (SFL) e può essere richiesto dai singoli componenti di nuclei familiari di età compresa fra 18 e 59 – disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi che non percepiscono altre indennità o sostegni economici dallo Stato.

Per riceverlo bisogna partecipare a percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro, perché il fine è il reinserimento lavorativo. Ovviamente è tutto tracciato e la frequenza dei percorsi è condizione fondamentale per ricevere l'assegno. Il bonus viene concesso per 12 mesi. Dopo quella scadenza, ancora non è chiaro se ci sarà un rinnovo, perché si tratta di una misura attivata a fine 2023 e quindi non ancora scaduta.

Il nostro lettore, nel mese di giugno, non ha ricevuto il bonus e non sa quando potrà ottenerlo. Dall'Inps cittadina nessuna previsione di sblocco. Dalla Direzione centrale nessuna risposta, nemmeno alla Pec. Nel frattempo, con cosa campa? "Io purtroppo non ho un lavoro ed ho gravi problemi di salute ed i 350 euro mi servono per sopravvivere, non avendo altre entrate", evidenzia.

Nel frattempo, anche l'INPS di Cuneo non se la passa benissimo, così come le sue agenzie territoriali di Alba, Mondovì e Saluzzo, in pesante stato di affanno per la carenza di personale, come hanno denunciato dalla Segreteria provinciale USB PI – INPS Cuneo.