Memorie d’impresa: la storia aziendale come vantaggio competitivo

Confindustria Cuneo, in collaborazione con Promemoria Group e con il sostegno della Fondazione Crc, organizza il workshop “Memorie d’impresa. La tua storia come vantaggio competitivo”. Venerdì 12 giugno, alle ore 9.00, il palcoscenico di Sala Michele Ferrero accoglierà relatori illustri, con l’obiettivo di capire come e perché l’heritage sia diventato una leva così utilizzata dalle aziende. Dal posizionamento al rapporto con i clienti più importanti, dall’apertura dei mercati internazionali alle azioni di community building.

"La storia delle nostre imprese spesso viene data per scontata o, meglio, non valorizzata come meriterebbe – dichiara Giuliana Cirio, direttore generale Confindustria Cuneo –. Raccogliere storie del passato, catalogare documenti e raccontare i virtuosi percorsi aziendali, spesso famigliari, può essere non solo utile per segnare tracce indelebili, scritte da persone illuminate, ma anche divenire uno strumento di marketing rivolto al futuro delle nostre aziende. Nella Granda, così come il resto del Paese, l’heritage rappresenta un vero e proprio valore del Made in Italy".

“Tutti parlano di storia: 6 parole per capire l’uso dell’heritage”. Al centro del panel di apertura le opportunità derivanti dalla valorizzazione del patrimonio culturale delle imprese, illustrate dai rappresentanti di Promemoria Group: Raffaele Reinerio, Board Member & Client Director, e Giacomo Golinelli, Chief Operating Officer. Dai progetti di digitalizzazione che nascono nell’alveo delle imprese, ai nuovi ritrovati della tecnologia di scansione dei documenti analogici; dallo sviluppo di algoritmi innovativi per il data processing alle implementazioni del web semantico; dalle celebrazioni degli anniversari di imprese ricche di storia, al ruolo chiave delle persone che si dedicano professionalmente alla valorizzazione dell'heritage per lo sviluppo aziendale; dalle notizie sui principali sviluppi del settore alla presentazione di rilevanti case history. “Perché avviare un progetto heritage e come renderlo utile al proprio business?” La risposta affidata direttamente a Monica Passerini, Consigliere Delegato Fondazione Ducati, Simone Crivelli, Group Marketing Manager Guala Closures, e Guido Romeo, Director Corporate Communications and Public Affairs Dompé.

"Ringrazio Confindustria Cuneo per l’opportunità di dimostrare come l’heritage stia diventando sempre di più un valore per le aziende – afferma Raffaele Reinerio –, trasformandosi da elemento 'nice to have' ad asset strategico per la crescita. Cercheremo di coinvolgere l’audience sfidando gli stereotipi legati al mondo dell’heritage e portando esempi concreti, compresi dubbi e successi, di chi l’ha già affrontato".

Evento gratuito riservato alle aziende associate a Confindustria Cuneo. Iscrizioni tramite il sito, al link www.confindustriacuneo.it/calendario Per informazioni: comunicazione@confindustriacuneo.it

Promemoria Group è specializzata nel recuperare, digitalizzare, mettere a sistema, proteggere e valorizzare il patrimonio tangibile e intangibile di brand, aziende e istituzioni culturali. Fondata nel 2011 a Torino, Promemoria ha trasformato gli archivi digitali da luogo di conservazione a strumento di comunicazione e asset strategico. Oggi Promemoria ha 40 collaboratori, un portfolio di oltre 250 clienti tra brand internazionali, maison di moda, eccellenze del made in Italy, big corporate e alcune tra le più prestigiose istituzioni accademiche e culturali del Paese.