Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 34 anni

Edoardo, è' il classico bravo ragazzo che ogni mamma vorrebbe avere come figlio, 34enne, molto alto, si è laureato in ingegneria meccanica, lavora tanto, ma nel tempo libero ama viaggiare, gioca a tennis, è sensibile, sempre pronto ad aiutare gli altri, ha tanti amici, nella sua vita manca solo una donna seriamente interessata a matrimonio o convivenza….CONTATTALO ORA

Lui single, 46anni

Alberto, sorriso smagliante, simpatico, ironico, alto, brizzolato, stupendi occhi verdi, barba curata, uomo dai mille interessi, sia culturali che sportivi, single, 46enne, caposquadra dei Vigili del Fuoco, non concepisce la vita da solo e vorrebbe con tutto il cuore conoscere una donna ironica, intelligente, per essere di nuovo completamente felice, e vivere un rapporto duraturo….CONTATTALO ORA

Lui single, 57 anni

Emanuele, bel signore 57enne, vive solo, non ha figli, alto, fisico asciutto, capelli scuri e occhi celesti, bellissimo sorriso, commercia preziosi e antiquariato, ama la musica, nel tempo libero va in barca e fa il subacqueo. È un uomo puro, di buon cuore, socievole, di fede cristiana, è alla ricerca di una donna con sani principi morali che creda nella famiglia, da amare per il resto della vita... CONTATTALO ORA

Lui single, 67 anni

Vittorio, affascinante signore, distinto, elegante, 67enne, alto, brizzolato, espressivi occhi neri, imprenditore settore industriale, ama giocare a golf, a scacchi, vedovo da tanto tempo, vorrebbe accanto a sé una donna semplice, carina, di età adeguata, non importa la posizione sociale, da amare e proteggere e con cui essere felice... CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Marta, bellissima donna italiana, maestra Scuola Elementare, 29enne, bionda, capelli lunghi, occhi verdi, sorriso smagliante, fisico sinuoso, femminile, va in bicicletta, le piace la vita all'aria aperta, incontrerebbe uomo italiano, non importa l'età, anche separato con figli, purché onesto, lavoratore…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Cristina, semplice, molto femminile, capelli castani e grandi occhioni verdi, bel fisico, piemontese, 40enne, infermiera in un centro di analisi mediche, le piace camminare in montagna, è single. Vorrebbe conoscere un uomo affidabile, semplice, non importa l'età, con cui formare famiglia, no scherzi, e numeri anonimi…CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

Clara, 50 anni portati meravigliosamente, donna dal carattere deciso, buona cultura, produce e commercia vini pregiati, ha un aspetto sensuale, bellissimi capelli biondi, occhi verdi, modi gentili. Sentimentalmente libera, sta cercando un uomo pacato, positivo, anche più maturo, per trascorrere una vita serena insieme, chiama solo se seriamente interessato....... CONTATTALA ORA

Lei single, 60 anni

Letizia, distinta, elegante, dottoressa di famiglia, 60enne, bella donna, occhi celesti, sola da tempo, ha una figlia sposata, risiede in casa propria, ma sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se incontrasse un signore semplice come lei, non importa l'età, ma con un buon animo e buon carattere, per cui valga la pena di cambiare la sua vita.…CONTATTALA ORA

