Annullata la festa della Croce di Sanfront sul Mombracco al Rifugio "Stefano Mulatero"

Ogni anno la prima domenica di luglio si svolge sul Montebracco, nel territorio del Comune la Festa della Croce di Sanfront.

A partire dal 1995, dopo l’inaugurazione del Rifugio “Stefano Mulatero”, di proprietà comunale, e l’affidamento dello stesso all’Associazione “La Crica dij Balòss”, di cui Stefano è stato uno dei fondatori, quest’ultima si è anche occupata dell’organizzazione logistica della Festa della Croce considerata la festa di tutta la comunità sanfrontese.

La festa è sempre stata possibile anche quando erano attive le cave di estrazione della quarzite e del caolino sulla sommità del Montebracco e c’era una collaborazione con le ditte che qui operavano e che hanno anche fornito gratuitamente parte dei materiali per l’edificazione del Rifugio stesso.

Negli anni l’appuntamento è diventato ricorrente anche per la gioventù dei paesi attorno al Montebracco e sempre più persone partecipavano a questo evento con visitatori che arrivavano da tutta la provincia e anche dal torinese.

Da alcuni anni un’azienda agricola ha affittato i terreni pascolivi sulla sommità della montagna.

I rapporti iniziali sono andati con il tempo deteriorandosi e si è arrivati al divieto di occupare i terreni impedendo il parcheggio delle auto in alto.

Forse nella stipula dei contratti, purtroppo, non è stato tenuto conto delle esigenze di questo evento e si rischia di costringere i mezzi motorizzati a scendere una rampa molto ripida verso il Rifugio con problemi di sicurezza per tutti.

Il presidente pro-tempore Gabriele Demaria, in accordo con il Consiglio Direttivo, ha quindi deciso, che onde evitare l'esasperarsi di una situazione già spiacevole con chi continua a ipotizzare denunce, contenziosi, multe, tribunali, violazione di leggi, ecc..., si vede costretta ad annullare l'organizzazione della festa per l'anno in corso.

L’Associazione, in attesa di chiarimento della situazione che si è venuta a creare con chi vanta diritti sui pascoli, da sempre utilizzati nei giorni della Festa, si prepara all’organizzazione per l’evento del prossimo anno in cui ricorrono i 30 anni dall’inaugurazione del Rifugio “Stefano Mulatero”.