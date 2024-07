"Gli Animali” di Fulvio Beltrando. Una mostra fotografica nel cuore del Monviso

Sarà inaugurata domani, sabato 6 luglio apre al Centro visita di Pian del Re a Crissolo la mostra fotografica "Gli animali” di Fulvio Beltrando.

L’esposizione offre uno sguardo unico sugli animali selvatici del Parco Naturale del Monviso, attraverso quattordici straordinari scatti del fotografo naturalista Fulvio Beltrando.

Le fotografie sono accompagnate da una scheda che presenta alcune caratteristiche delle specie ritratte a fianco delle quali si trova il racconto dell’autore relativo al momento in cui è stata scattata la fotografia. In mostra sono esposti scatti di eleganti ungulati come stambecco, cervo e capriolo, di altri animali più piccoli o elusivi come la salamandra di Lanza, endemica delle valli del Monviso, o la pernice bianca e di diverse altre specie.

Non si tratta di un catalogo fotografico di tutti gli animali presenti sul territorio, ma delle immagini a soggetto faunistico scelte per essere esposte in modo permanente, su concessione gratuita dall’autore, nella sede dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso a Saluzzo e nel Museo Naturalistico del fiume Po di Revello: nel corso di questa estate vengono trasferite a Crissolo per assicurare una fruizione turistica diretta da parte del numeroso pubblico escursionistico che frequenta l’alta valle Po e la zona delle sorgenti del fiume più lungo d’Italia.

Le stampe esposte in mostra possono essere riprodotte e vendute al pubblico: il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione A-Fidati Cuneo, che aiuta le persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

Per informazioni è possibile contattare direttamente l’autore al numero di telefono 377.3542157.

Fulvio Beltrando, appassionato di natura, montagna e fotografia, si dedica alla divulgazione e a progetti multimediali.

È l’autore della parte fotografica dei libri "Terre del Viso" e "Il bel Viso, la montagna che guarda gli uomini", con fotografie pubblicate su quotidiani, riviste, libri, guide, calendari e cartoline.

Al Centro visita di Pian del Re e all’Ufficio Turistico di Crissolo è disponibile gratuitamente una carta topografica dei sentieri nel Parco del Monviso. La carta, in formato A3, presenta una cartografia dettagliata degli itinerari e descrizioni sintetiche dei percorsi, includendo informazioni tecniche e motivi di interesse.

Completano la carta una descrizione del Giro del Monviso, l’elenco dei rifugi alpini ed escursionistici, e le principali indicazioni per fruire del Parco in modo rispettoso, come il divieto di raccolta fiori e abbandono rifiuti, e l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio.

L’esposizione a Pian del Re è visitabile a luglio sabato e domenica, ad agosto tutti i giorni da sabato 3 a domenica 18, sabato 24, domenica 25 e sabato 31, a settembre domenica 1 in orario continuato 8-17; l’ingresso è libero.