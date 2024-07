METEO/ Sarà un fine settimana caratterizzato dal maltempo

Niente da fare. Dopo un paio di giorni stabili ci attende un weekend all'insegna di piogge e temporali, anche se per lo più a nord del Po.

Nonostante ciò le temperature rimarranno sostanzialmente invariate, preludio ad una breve ondata di caldo che sarà possibile la settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 5 luglio.

Cielo in prevalenza nuvoloso al mattino su Piemonte occidentale. Sereno in Valle d'Aosta e Liguria. Al pomeriggio estensione della nuvolosità anche verso oriente e possibili locali brevi rovesci sulle Alpi settentrionali.

Temperature massime in calo sul Piemonte a causa della copertura nuvolosa. Valori compresi tra 26 e 28°C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Domani sabato 6 e domenica 7 luglio.

Sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Piemonte nordoccidentale e valle d'Aosta con primi rovesci sulle Alpi dalla tarda mattinata. Al pomeriggio aumento della nuvolosità verso oriente e in parte su Liguria occidentale. Coperto con rovesci e temporali anche di forte intensità su Valle d'Aosta e nord Piemonte. Domenica cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali ancora presenti sui settori settentrionali, ma anche possibili al pomeriggio su pianure tra torinese, astigiano e alessandrino in spostamento verso vercellese e novarese.

Sabato temperature massime stazionarie o in lieve calo causa precipitazioni sui settori settentrionali, minime in leggero aumento rispetto ad oggi e con valori compresi tra 19 e 21 °C. Domenica stazionarie o in lieve calo.

Venti che sabato saranno deboli o localmente moderati meridionali tra Liguria e basso Piemonte, di direzione variabile altrove. Domenica venti più deboli e variabili ovunque, anche se sarà possibile qualche rinforzo nordorientale su coste liguri occidentali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali nelle zone settentrionali.

Da lunedì 8 luglio.

Si preannuncia una settimana a venire più stabile, con temperature in aumento a partire da martedì e breve ondata di caldo a seguire.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/657-Stagionali_Luglio_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona