A Bra c’è Casa Pride, un progetto di inclusività incentrato sulla persona e sulla cultura

A Bra è nata da poco una bella realtà: Casa Pride, un progetto di inclusività a 360° attorno a cui al momento gravitano una cinquantina di persone. Ce la presenta il coordinatore Davide Fissore: "Casa Pride nasce dall’esigenza di dare visibilità, tramite la cultura, a tutto il mondo LGBTQIA+, accogliendo le persone appartenenti alla comunità queer e a tutte le altre minoranze, come i disabili. Nelle nostre zone, in particolare a Bra, non si era mai parlato apertamente di queste tematiche: vogliamo dunque organizzare una serie di eventi per la cittadinanza. Abbiamo percepito grande e trasversale interesse nelle persone; dai social emerge d’altro canto una forte omo-transfobia. C’è dunque ancora tanto lavoro da fare: molte convinzioni radicate sono frutto di una mancata conoscenza e informazione".



Il primo appuntamento aperto al pubblico si è svolto lo scorso 13 maggio: un incontro con Alessandro Zan, promulgatore del noto disegno di legge. In seguito, Casa Pride è stata ospite dell’Artico Festival, tenutosi lo scorso weekend.



"Al momento siamo un comitato in fase costituente, a breve ci riuniremo per capire se diventare una vera e propria associazione e qualcosa di più di strutturato, aprendo ad esempio un luogo di ritrovo. Attualmente, è attiva una comunità online, su Telegram, dove partecipare anche con uno pseudonimo e ricevere informazioni e supporto, grazie anche alla presenza di una psicologa".



Tra le richieste della comunità LGBTQIA+, anche l’organizzazione a Bra di una Parata del Pride.