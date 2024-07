Calcio Serie D: il Bra cambia pelle, tra i giocatori in partenza Musso, Marchisone e Daqoune

Sarà un Bra profondamente rinnovato quello che affronterà la stagione 24/25 con Fabio Nisticò in panchina.

La società sta lavorando per costruire una rosa competitiva e sono già stati ufficializzate alcune conferme oltre all'ingaggio di Gabriele Quitadamo.

Non faranno più parte della squadra giallorossa, invece, diversi protagonisti delle ultime annate, tra cui bomber Musso, Luca Marchisone e Zakaria Daqoune.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

Con l'inizio della stagione 2024/2025, l'A.C. Bra coglie l'occasione per ringraziare i calciatori che non faranno più parte del progetto sportivo giallorosso: Luca Marchisone (5 anni totali insieme a noi), Zakaria Daqoune (per 4 anni ha difeso i nostri colori), Alessandro Marchetti (3 anni insieme), Antonino Musso (19 gol all'attivo tra D e Coppa Italia nel 2023/2024), Paolo Ropolo, Raffaele Bosio, Edoardo Fogliarino, Derrick Gyimah, Filippo Magnaldi, Lorenzo Piras, Steve Tchokokam, Andrea Vaiarelli. A tutti loro, grazie per l'impegno e per aver indossato onorevolmente la nostra storica casacca. Auguriamo le migliori fortune umane e calcistiche.