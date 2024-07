Cuneo, la polizia Locale recupera un piccolo gufo in corso Dante

Intervento fuori dal comune per gli agenti della polizia Locale di Cuneo, nella mattinata di oggi (domenica 7 luglio).



Tutto è iniziato con una chiamata, partita da un residente di corso Dante, che ha segnalato la presenza di un piccolo gufo in difficoltà. Immediato l’intervento della pattuglia, alla quale il residente ha fornito una piccola scatola in cui contenere l’animaletto.



Il gufo è stato quindi recuperato. Gli agenti l’hanno consegnato a un volontario del CRAS di Bernezzo.