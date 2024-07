Bellino, vigili del fuoco ancora impegnati nel recupero di un bovino ferito

Dopo la chiamata d’emergenza occorsa ieri (sabato 6 luglio) alla centrale provinciale dei vigili del fuoco prosegue anche oggi l’intervento nel Comune di Bellino per il recupero di un bovino ferito.



Dopo aver dovuto abbandonare l’operazione nelle scorse ventiquattro ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche presenti in quota, nella mattinata odierna sono partite le procedure per l’attivazione dell’elicottero in accordo con il nucleo proveniente da Torino. Secondo quanto comunicato il mezzo avrebbe raggiunto la zona in cui ancora si trova l’animale ferito ma – sempre a causa delle avverse condizioni meteo – è in attesa di potersi avvicinare.



Sul posto i vigli volontari di Venasca, il veterinario e il proprietario dell’animale, che risulta avere una gamba fratturata.